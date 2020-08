Nowe back to school – tornister, tablet i… drukarka! Brother DCP-1622WE obowiązkowym elementem wyprawki szkolnej

We wrześniu wracamy do szkoły! Nie będą to jednak te same klasy czy te same zajęcia, co przed pandemią koronawirusa. Z jednej strony placówki będą działać pod silnym rygorem sanitarnym, z drugiej zaś doświadczenie niemal 3-miesięcznego okresu zdalnego nauczania z pewnością przełoży się na to, jak będą wyglądać zajęcia szkolne. Już od kilku lat kompletowanie wyprawki dla ucznia nie ograniczało się do zakupu tornistra, podręczników czy przyborów szkolnych – z roku na rok coraz wyższe pozycje na wrześniowych listach zakupów zajmowały urządzenia elektroniczne. Zdalne nauczanie dodatkowo pokazało, jak ważnym sprzętem dla ucznia jest obecnie komputer, smartfon, tablet czy… drukarka!

Z badania ankietowego przeprowadzonego w trakcie trwania pandemii przez twórcę dziennika elektronicznego VULCAN wraz z Zakładem Badań nad Procesem Uczenia się (UAM w Poznaniu) wynika, że przed koronawirusem tylko jeden na trzech uczniów codziennie korzystał z komputera lub smartfona w celu pogłębiania wiedzy. Blisko 80 proc. badanych uczyło się wykonując tradycyjne notatki, pisząc długopisem na kartce, a sprzęt elektroniczny był przez nich wykorzystywany przede wszystkim do rozrywki. Pandemia i zdalne nauczanie wszystko zmieniło – tablica, ławki i zeszyty zostały na kilkanaście tygodni zastąpione przez komputer czy smartfon. Niezbędna w procesie domowej edukacji okazała się również drukarka. W dobie Internetu i wszechobecnej cyfryzacji treści, urządzenia drukujące to narzędzia, które pozwalają połączyć to, co wirtualne z tym co niecyfrowe. Drukarki to obecnie niezbędny element wyprawki szkolnej. Wystarczy wspomnieć, że uczniowie coraz częściej otrzymują ćwiczenia lub teksty źródłowe w formie plików cyfrowych. Coraz częściej też nauczyciele wymagają od uczniów prac domowych napisanych na komputerze, a nie odręcznie. Dzięki drukarce każdy z nich może wydrukować potrzebne do nauki materiały czy zadania domowe. Druk nie męczy oczu, tak jak czytanie długich tekstów na ekranie komputera czy praca przed monitorem. Na jakie cechy sprzętu należy w takim razie zwrócić uwagę przed dokonaniem wyboru? Jaki model będzie dla ucznia najlepszy? Przede wszystkim warto zdecydować się na urządzenie wielofunkcyjne – drukarkę, która tak jak Brother DCP-1622WE, może pełnić też funkcję skanera i kserokopiarki. Takie dodatkowe możliwości użytkowania sprzętu mogą okazać się bardzo przydatne – szczególnie przy pracach domowych, które będą wymagały odręcznych rysunków lub też zadań, które uczeń powinien odesłać po wykonaniu do nauczyciela. Dodatkowo skaner umożliwi uczniom przeniesienie materiałów z wersji niecyfrowej do sieci, co może być przydatne przy projektach realizowanych w grupie. Funkcja kserokopiarki może z kolei okazać się bardzo przydatna w przyszłości, gdy dziecko będzie często korzystało z książek wypożyczonych z biblioteki lub też notatek rówieśników. Wybierając drukarkę dla ucznia bez względu na jego wiek, warto też zwrócić uwagę na niskie koszty eksploatacji. Uczniowie, to przecież użytkownicy, którzy niemal non-stop potrzebują wydrukowanych prac domowych, prezentacji czy wreszcie materiałów na lekcje lub zajęcia. Dobrze więc zdecydować się na wydajny sprzęt, który bez trudu poradzi sobie z drukowaniem obszernych wypracowań, czy notatek. Zdecydowanym faworytem w tej kategorii są monochromatyczne urządzenia laserowe, których koszt eksploatacji jest bardzo niski. Brother DCP-1622WE pozwala na wydrukowanie nawet do 1500 stron na jednym tonerze. Elementy eksploatacyjne do tego modelu dostępne są niemal w każdym sklepie oferującym akcesoria do drukarek, w bardzo przystępnej cenie. Brother DCP-1622WE Równie istotna, jak wydajność jest również prędkość drukowania oraz czas włączania się samego sprzętu. Brother DCP-1622WE drukuje z prędkością nawet do 20 stron na minutę, a pierwszy wydruk gotowy jest już po 10 sekundach od zlecenia zadania druku dokumentu. Co może okazać się szczególnie istotne przy szybkim drukowaniu materiałów na ostatnią chwilę w poniedziałek rano przed zajęciami. Szczególnie istotna w takich sytuacjach jest również możliwość bezprzewodowego łączenia się z urządzeniem za pomocą Wi-Fi – przecież młodzież dzisiaj częściej korzysta z tabletu czy smartfonu niż z komputera. Dodatkowo Brother DCP–1622WE obsługuje aplikację iPrint&Scan dzięki czemu możliwe jest nie tylko drukowanie plików z dowolnego urządzenia mobilnego, ale również ich skanowanie. Decydując się na zakup drukarki dla dziecka dobrze również zwrócić uwagę na jej wygląd. Urządzenie, z którego będzie korzystać uczeń, powinno wyróżniać się przyjaznym interfejsem. Drukarka Brother DCP-1622WE została wyposażona w przejrzysty dwuwierszowy, czytelny wyświetlacz LCD pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia i ułatwiający obsługę najważniejszych jego funkcji. Ważne też, aby drukarka, która ma stanąć w pokoju dziecięcym, była z jednej strony kompaktowa i przyjazna dla oka, z drugiej – solidna i bezpieczna. Według wyników badania „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” czas spędzany przez uczniów przed ekranem i w Internecie w okresie zdalnego nauczania znacząco wzrósł, co niestety miało wpływ na zachwianie tzw. higieny cyfrowej, czyli równowagi między światem wirtualnym a rzeczywistym. Przemęczenie czy rozdrażnienie to tylko niektóre z objawów zbyt długiego korzystania z mediów cyfrowych, dlatego tak ważne jest korzystanie z rozwiązań, które, tak jak drukarki, pomogą uczniom – choć na chwilę – oderwać się od rzeczywistości cyfrowej.