Nowe biznesowe laptopy HP Elite x2 G4 oraz EliteBook X360 1040 G6

HP twierdzi, że jego nowe laptopy skierowane do odbiorców instytucjonalnych oferują matrycę o jasności 1000 nitów oraz nawet 24 godziny pracy na baterii.

HP Elite x2 G4 Convertible nie do końca jest typowym szarym laptopem biznesowym. Konstrukcja zaskakuje w kilku kwestiach. Pierwszą z nich jest matryca, która ma oferować jasność wynoszącą do 1000 nitów. Tak to nie pomyłka. Surface Pro 6 oferuje ekran o jasności 500 nitów, co już jest w pełni zadowalającą wartością, ale HP podwaja ten wynik.

Źródło: pcworld.com

Potencjalni klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch rozmiarów. HP Elite x2 G4 Convertible (czy też uważasz, że ta nazwa jest nieco skomplikowana?) dostępny jest z 12,3 oraz 13 calowym wyświetlaczem. W środku znajdziemy procesor Intel Core i7 8665U należący do ósmej generacji, który do pomocy ma 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Pamięć masowa w tym modelu może mieć pojemność nawet 2 TB. To zaskakująca specyfikacja, jak na tak mobilne urządzenie.

Mimo wszystko w HP Elite x2 G4 Convertible najważniejsza jest matryca. Do wyboru mamy trzy modele:

12,3 calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1280

o rozdzielczości 13 calowy ekran o rozdzielczości 3000 x 2000 (3K)

o rozdzielczości 13 calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1280 oferujący jasność maksymalną 1000 nitów

Matryca, która posiada jasność maksymalną wynoszącą 1000 nitów dostępna jest także w nowym modelu HP EliteBook x360 1040 G6, którego nazwa jest równie skomplikowana. To 14 calowy laptop, który oferowany będzie w wielu konfiguracjach sprzętowych. Dostępne będą wyświetlacze o rozdzielczości od Full HD do 4K, z czego jeden oferował będzie jasność 1000 nitów.

Wewnątrz HP EliteBook x360 1040 G6 znajdziemy procesor Intel Core i7 8565U należący do ósmej generacji (Whiskey Lake), do 32 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 oraz dyski SSD o pojemności wynoszącej nawet 2 TB.

Inna cechą charakterystyczną HP Elitebook x360 1040 G6 są czasy pracy na baterii. HP twierdzi, że laptop może działać do 24 godzin na jednym ładowaniu i to przy użyciu standardowej baterii o pojemności 56 WHr. Model zapewniający tak imponujące czasy pracy wyposażony jest w ekran Full HD, procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej RAM i skromny 128 GB nośnik SSD.