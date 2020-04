Nowe dane o COVID-19 - analizuje Mariusz Gromada z Banku Millennium

Zagrożenie epidemiczne nadal rośnie - w ciągu ostatnich kilku dni odnotowano ogromny przyrost zachorowań. Potwierdzono już 2 miliony zakażeń na całym świecie, a dziennie przybywa kolejne kilkaset przypadków. Jak się okazuje, Belgia stoi na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o śmiertelność z powodu koronawirusa. Pojawiają się jednak pozytywne sygnały, które pokazują, że jesteśmy w stanie kontrolować rozprzestrzenianie się choroby. Przykładem są takie kraje jak Austria, Norwegia, Dania czy Czechy.

Spis treści

Stan zagrożenia epidemicznego stale się powiększa i wprowadzone są nowe obostrzenia związane z ochroną przed zarażeniem. W Polsce (na dzień 15 kwietnia) odnotowano 7582 zachorowań na koronawirusa, przy czym liczba wzrasta w tempie ok. 400 dziennie. Warto jednak podkreślić, że krzywa powoli zaczyna się spłaszczać, co jest pozytywnym sygnałem i istnieje szansa, że liczba zachorowań będzie powoli malała. Konieczne jest doprowadzenie do systematycznego spadku nowych przypadków w ujęciu dziennym.

Śmiertelność i gęstość zakażeń – stan na 15.04.2020

W perspektywie globalnej na COVID-19 zmarło 6.5% chorych, co oznacza, że na świecie średnio 263 osoby na milion są zakażone. W Polsce wskaźnik śmiertelności wynosi 3.8% , a wartość zachorowań wynosi 198 osób na milion. Należy podkreślić, że to jedne z najlepszych wyników w Europie, chociaż istnieją kraje, które - przy podobnych założeniach - odnotowują mniejszy procent śmiertelności, np. Czechy - 2.7% czy Finlandia - 2.2%.

chorych, co oznacza, że na świecie średnio 263 osoby na milion są zakażone. W wskaźnik śmiertelności wynosi , a wartość zachorowań wynosi 198 osób na milion. Należy podkreślić, że to jedne z najlepszych wyników w Europie, chociaż istnieją kraje, które - przy podobnych założeniach - odnotowują mniejszy procent śmiertelności, np. - 2.7% czy - 2.2%. W innych krajach sytuacji wygląda nieco gorzej. Największy procent przypadków śmiertelnych odnotowano w Belgii - 13.2% (przy 11.5 miliona mieszkańców). To również trzeci w kolejności kraj pod względem gęstości infekcji - 2913 zakażonych w przeliczeniu na milion mieszkańców (z wykluczeniem Luksemburga, ze względu na mikro populację). Podobne wartości notują Wielka Brytania, Włochy oraz Francja.

- (przy 11.5 miliona mieszkańców). To również trzeci w kolejności kraj pod względem gęstości infekcji - zakażonych w przeliczeniu na milion mieszkańców (z wykluczeniem Luksemburga, ze względu na mikro populację). Podobne wartości notują Wielka Brytania, Włochy oraz Francja. Szwajcaria (8.6 miliona mieszkańców) jest jedynym krajem, w którym odsetek zgonów jest dosyć niski, przy jednocześnie wysokim zagęszczeniu chorych (3061 na milion mieszkańców). Odsetek zgonów jest trzykrotnie niższy niż w Belgii i wynosi 4.7% .

(8.6 miliona mieszkańców) jest jedynym krajem, w którym odsetek zgonów jest dosyć niski, przy jednocześnie wysokim zagęszczeniu chorych (3061 na milion mieszkańców). Odsetek zgonów jest trzykrotnie niższy niż w Belgii i wynosi . Śmiertelność w Holandii wynosi 11.1% i przekracza tę w Hiszpanii - 10.4%, gdzie Holandia to 1662 chorych a Hiszpania aż 3771 chorych w przeliczeniu na milion mieszkańców.

wynosi 11.1% i przekracza tę w - 10.4%, gdzie Holandia to 1662 chorych a Hiszpania aż 3771 chorych w przeliczeniu na milion mieszkańców. W Szwecji odnotowano szybki przyrost nowych przypadków i wysoką śmiertelność w krótkich czasie. Odsetek zgonów w stosunku do zarażonych wynosi 10.1%, będąc jednym z najwyższych w grupie krajów posiadających około 1000 zakażonych na milion mieszkańców.

odnotowano szybki przyrost nowych przypadków i wysoką śmiertelność w krótkich czasie. Odsetek zgonów w stosunku do zarażonych wynosi 10.1%, będąc jednym z najwyższych w grupie krajów posiadających około 1000 zakażonych na milion mieszkańców. Stany Zjednoczone, pomimo ogromnej liczby zakażeń (ilościowo), utrzymują odsetek zgonów poniżej średniej dla całego świata (4.4% USA vs 6.5% cały świat).

Poziom śmiertelności, a przeciążenie służby zdrowia

Jak podkreśla Mariusz Gomada (matematyk, statystyk, dyrektor Departamentu Customer Intelligence w Banku Millennium):

Poziom śmiertelności jest typem wskaźnika, który może pokazać na ile przeciążona jest służba zdrowia danego kraju. Pojemność służby zdrowia powinna być pochodną wielkości kraju. Uwzględniając to można przygotować zestawienie śmiertelności (wśród chorych na COVID) względem gęstości choroby w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Aby liczba zachorowań malała, musimy stosować się do wszelkich zaleceń, które wyznaczane są przez rząd i WHO. W trosce o bezpieczeństwo i nasze zdrowie wyposażmy się w odpowiednie maseczki ochronne, o których więcej dowiecie się TUTAJ.