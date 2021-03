Nowe etykiety energetyczne dla sprzętu AGD i RTV. Jak je czytać?

Od dziś - 1 marca 2021 roku w całej Unii Europejskiej w życie wchodzą nowe, bardziej restrykcyjne i dopasowane do realiów etykiety energetyczne. Koniec z klasą A+++, a do łask wracają oznaczenia B,C,D,E. Sprawdź, jak czytać nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD i RTV.

Spis treści

Etykiety energetyczne są z nami od wielu lat. Niestety nie zmieniały się one wraz z rozwojem technologii. Klasyczne żarówki zostały zastąpione LED'ami, a nowoczesny sprzęt AGD i RTV zużywa o wiele mniej prądu, niż jeszcze pięć czy sześć lat temu.

Nowe etykiety energetyczne

Jednocześnie etykiety energetyczne nijak miały się do zmian w zużyciu energii, co skłoniło producentów do wprowadzenia skrótów A+, A++, A+++. Każdy szanujący się koncern zaczął prześcigać się w dodawaniu kolejnych plusów do klas energetycznych, a zwykli konsumenci zapomnieli już o klasach od B do D.

Od dziś - 1 marca 2021 roku na półkach sklepowych w całej Unii Europejskiej zaczną pojawiać się nowe etykiety energetyczne. Co ważne skończy się oznaczanie produktów jako A+++, A++, A+. Dodatkowo w chwili obecnej oznaczenia A i B nie będą używane. Unia Europejska przekazała, że literki A i B zostały zarezerwowane na przyszłość.

Jak zatem czytać nową, siedmiostopniową skalę oceny energetycznej?

Jak czytać nowe etykiety energetyczne?

Zaczniemy od tego, że najbardziej energooszczędne sprzętu dostępne w sklepach mogą otrzymać "co najwyżej" literkę C. Jest ona równa oznaczeniu A+++ w starej skali. Oznacza to, że A++ w nowej skali to D, a A+ to zaledwie E.

Jak widać nowa skala nie jest już tak przychylna dla producentów sprzętu elektronicznego. Wszystko w związku z "wyrzuceniem" z niej starych norm, które już dawno nie są używane. Pojawienie się nowych wymogów dla oznaczeń A i B ma zmotywować producentów do budowy jeszcze bardziej energooszczędnego sprzętu.

Obowiązkowy rejestr produktów z etykietą energetyczną

Wszystkie nowe etykiety zostaną zgromadzone w bazie danych EPREL (European Product Registry for Energy Labelling – Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych). Będzie można w niej znaleźć dokumentację techniczną danego produktu.

Kod Qr skrótem do EPREL

Na nowych etykietach, w prawym, górnym rogu pojawił się unikany dla każdego produktu kod Qr, który pozwoli szybko przejść do bazy EPREL, aby zapoznać się z dokładną wydajnością energetyczną danego produktu.

Jakie urządzenia mają już nowe etykiety?

Od 1 marca 2021 roku w nowe etykiety wyposażone są lodówki, ptaki, pralko-suszarki, zmywarki oraz telewizory i monitory o przekątnej powyżej 100 cm2.

Kiedy druga faza ujednolicania etykiet energetycznych?

Druga faza ujednolicania etykiet energetycznych została zaplanowana na 1 września 2021 roku. Wtedy nową skalą zostaną objęte źródła światła takie, jak żarówki, kinkiety itd.

W przyszłości nowe etykiety energetyczne trafią do jeszcze większej liczby urządzeń.

