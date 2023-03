Nowe filmy na VOD – MARZEC 2023. Netflix, HBO Max, Disney+ i inne serwisy

W marcu na platformy VOD trafią horrory, thrillery, komedie i prawdziwe klasyki kina. Na co zwrócić uwagę? Tego dowiesz się z naszego zestawienia najciekawszych filmowych premier miesiąca.

Spis treści

Dzisiaj śpisz ze mną (Netflix)

Premiera: 1 marca

Nina (Roma Gąsiorowska) to pozornie spełniona żona i matka, a także bizneswoman. Gdy jednak na jej drodze staje przystojny stażysta Jan (Maciej Musiał), jej życie wywraca się do góry nogami. Mimo różnicy wieku, bohaterowie nawiązują płomienny romans, który staje się jednak przyczyną wielu problemów.

Rent (HBO Max)

Premiera: 2 marca

Musical Jonathana Larsona, stworzony na podstawie opery Giacomo Pucciniego Cyganeria. Opowiada on o życiu grupy artystów zamieszkujących biedną dzielnicę Nowego Jorku lat. 80. Jeden z pierwszych musicali podejmujących tematykę homoseksualizmu, ubóstwa, narkotyków, AIDS i transseksualizmu.

Zobacz również:

400 batów (HBO Max)

Premiera: 6 marca

Kultowe dzieło François Truffauta, prekursowa francuskiej Nowej Fali. Trzynastoletni Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) wraz z rodzicami zamieszkuje paryskie mieszkanie. Zaniedbywany przez matkę i niezrozumiany przez ojczyma zaczyna buntować się przeciwko wszystkim formom władzy.

Duchy Inisherin (Disney+)

Premiera: 8 marca

Mała wyspa u wybrzeży Irlandii. Pádraic (Colin Farrell) i Colm (Brendan Gleeson) znają się od dziecka. Gdy pewnego dnia Colm postanawia zakończyć ich przyjaźń, Pádraic za żadne skarby nie chce się na to zgodzić. Dziwny konflikt prowadzi do serii nieprzewidzianych, zaskakujących wydarzeń.

Ad Astra: Ku gwiazdom (HBO Max)

Premiera: 10 marca

Roy McBride (Brad Pitt) to astronauta, którego ojciec zaginął na misji. Bohatera wyrusza w niebezpieczną podróż na granice Układu Słonecznego, by odnaleźć mężczyznę. W czasie podróży odkrywa tajemnicę, która stawia pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i zagraża istnieniu Ziemi.

Luther: Zmrok (Netflix)

Premiera: 10 marca

Filmowa kontynuacja brytyjskiego serialu sprzed kilku lat. Skompromitowany policyjny detektyw John Luther (Idris Elba) przebywa w więzieniu. Gdy jednak dochodzą do niego wieści o grasującym w Londynie sadystycznym mordercy, postanawia wydostać się na wolność.

Oczy Tammy Faye (CANAL+ online)

13 marca

Biografia małżeństwa teleewangelistów Tammy Faye (Jessica Chastain) i Jima Bakkera (Andrew Garfield). Małżeństwo na przestrzeni lat zbudowało potężne imperium zasilane pieniędzmi wpłacanymi przez wiernych. Jednak w miarę upływu czasu skandale i finansowe przekręty zatrzęsły karierą tych specyficznych celebrytów.

Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba (Netflix)

Premiera: 15 marca

Dokument Netflixa. Pełna wywiadów z użytkownikami, twórcami filmów, aktywistami i byłymi pracownikami Pornhuba opowieść o powstaniu i mechanizmach działania największej platformy z pornografią.

Złoto (CANAL+ online)

17 marca

Podczas wędrówki przez pustynię dwaj mężczyźni natrafiają na samorodek złota o gigantycznym rozmiarze. Jeden z mężczyzn (Anthony Hayes) wyrusza po sprzęt potrzebny do wydobycia złota, a drugi (Zac Efron) zostaje na miejscu, by pilnować znaleziska. Zadanie to okazuje się trudniejsze, niż mogłoby się wydawać – zagrażają mu zarówno intruzi, jak i własne, niespokojne myśli.

Dusiciel z Bostonu (Disney+)

Premiera: 17 marca

Oparty na faktach thriller Disney+ opowiadający historię polowania na seryjnego zabójcę kobiet. Boston, lata 60. Śledząca sprawę mordercy dziennikarka Loretta McLaughlin (Keira Knightley) zaczyna dostrzegać powiązania między zabójstwami. Wraz ze swoją koleżanką z redakcji, Jean Cole (Carrie Coon), postanawia na własną rękę rozwikłać sprawę.

Smile (SkyShowtime)

Premiera: 22 marca

Doktor Rose Cotter (Sosie Bacon) to psychiatra, która była świadkiem traumatycznego wydarzenia z udziałem pacjentki. Mimo że uda się jej dojść do siebie, zaczyna doświadczać przerażających paranormalnych zjawisk.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu (CANAL+ online)

Dostępny

Tonący w długach gwiazdor Nick Cage (Nicholas Cage) zostaje zatrudniony w nietypowej roli. Ma pojawić się na urodzinowej imprezie pewnego ekscentrycznego bogacza Javiego Gutierrez (Pedro Pascal), wielkiego fana aktora. Obaj bohaterowie nieoczekiwanie się zaprzyjaźniają, co ma bardzo nieprzewidziane konsekwencje...

Inni ludzie (CANAL+ online)

Dostępny

Adaptacja powieści Doroty Masłowskiej. Opowieść o dwójce ludzi, których pozornie dzieli wszystko, jednak odnajdują coś wspólnego. Iwona (Sonia Bohosiewicz) to kobieta tkwiąca w nieszczęśliwym małżeństwie, uzależniona od antydepresantów i alkoholu. Kamil (Jacek Beler) snuje marzenia o karierze rapera, ale jego życie upływa na wielkim blokowisku. Nawiązują romans, który pomaga odnaleźć się im w rzeczywistości.

Zobacz także: Najciekawsze seriale – MARZEC 2023. Netflix, HBO Max, Disney+, CANAL+ online, Apple TV, SkyShowtime