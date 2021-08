Nowe funkcje na MacOS Monterey!

Już teraz możesz pobrać wersję beta najnowszej wersji systemu macOS od Apple. Sprawdziliśmy, jak wyglądają nowe funkcje.

Najnowszy system operacyjny Apple Mac - macOS Monterey - jest pełen nowych funkcji, które mają usprawnić działanie komputera i ułatwić pracę na wszystkich urządzeniach Apple. Już teraz możesz pobrać wersję beta, aby je wszystkie przetestować. Z aktualizacją będziesz mógł korzystać z FaceTime na Androidzie czy też dodawać karty w Safari do jednej grupy jeszcze przed premierą! Pod warunkiem, że Twój Mac jest kompatybilny z nową wersją. Pamiętaj jednak, że wciąż jest to wersja beta, która może zawierać błędy.

Jakie nowe funkcje pojawią się w macOS Monterey?

FaceTime na urządzeniach z systemem Android i Windows

macOS Monterey umożliwia udostępnianie znajomym i rodzinie używających Androida i Windowsa łącza do rozmowy FaceTime. Mogą oni dołączyć do rozmowy FaceTime bezpośrednio z przeglądarki internetowej, bez potrzeby korzystania z aplikacji lub urządzenia Apple.

Grupowanie kart w Safari

Nowa funkcja grupowania kart pozwala łatwo zapisać grupę kart, dzięki czemu będziesz mieć do nich łatwy dostęp i porządek w przeglądarce. Grupy kart będą synchronizowane między wszystkimi Twoimi urządzeniami Apple. Możesz także kliknąć i przeciągnąć grupę kart do wiadomości, żeby wysłać ją do innych osób.

SharePlay do oglądania filmów z przyjaciółmi na FaceTime

Nowa funkcja FaceTime - SharePlay - umożliwia organizowanie wirtualnych spotkań i udostępnianie ekranu w ramach wideorozmowy FaceTime.

Live Text "przeczyta" Twoje zdjęcia

Funkcja Live Text działa podobnie jak Google Lens - wykorzystuje widzenie komputerowe do "czytania" tekstu widocznego na zdjęciach. Możesz zaznaczyć i skopiować tekst na obrazie, a następnie wyciąć go i wkleić w innym miejscu. Możesz także zaznaczać adresy i numery telefonów na stronach WWW, a następnie wykonywać połączenia lub otwierać adresy URL.

