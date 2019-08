Nowe funkcje w Mapach Google dla każdego podróżnika!

Mapy Google otrzymały nowe narzędzia, które mają uprościć każdy etap podróży - od poruszania się po nowym mieście, do odtwarzania najlepszych momentów po powrocie do domu.

Nie ma nic lepszego niż zwiedzanie nowego miasta na piechotę. To jeden z najlepszych sposobów na poznanie zarówno zabytków, jak i klimatu danego miejsca. Czasem jednak może być trudno dokładnie stwierdzić, w którą stronę należy pójść. Dzięki nowej funkcji o nazwie Live View możecie teraz użyć rozszerzonej rzeczywistości (AR), aby to określić. Strzałki i wskazówki umieszczone na górze mapy poprowadzą Was najlepszą drogą. W ciągu ostatnich kilku miesięcy testowano tę funkcję ze społecznością Lokalnych przewodników i użytkowników Pixela, a od tego tygodnia rozszerzona została wersja beta na urządzenia z Androidem i iOS, które obsługują ARCore i ARKit. Ta nowa funkcja działa w polskich miastach, w których dostępne są zdjęcia Street View, a także w wielu miastach w Europie i na świecie.

Teraz wszystkie rezerwacje, zarówno lotów, jak i hoteli, znajdziecie w jednym miejscu - specjalnej zakładce Rezerwacje w Mapach Google. Prawdziwy ratunek, gdy odprawiacie się na lotnisku lub właśnie jesteście w drodze do następnego hotelu na trasie Waszej podróży. Wystarczy, że po prostu dotkniecie trzech szarych linii w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierzecie opcję „Twoje miejsca”. W karcie „Rezerwacje” będziecie mogli zobaczyć listę wszystkich swoich nadchodzących podróży. Po kliknięciu w daną wycieczkę, wyświetlą Wam się wszystkie rezerwacje z nią związane. Będziecie mieć do nich dostęp, nawet wtedy gdy jesteście offline, więc nie musicie się martwić o połączenie z siecią, nawet gdy podróżujecie na odległy kontynent i nie macie wykupionego pakietu danych.

Jedzenie jest jedną z głównych atrakcji każdego wyjazdu. Dzięki Mapom Google możecie teraz szybko znaleźć restauracje dopasowane do Waszych upodobań dzięki opcji Dopasowane do Ciebie. Możecie także zobaczyć, jak długo w danym miejscu trzeba czekać na stolik, a nawet zrobić rezerwację w wybranym lokalu bez opuszczania aplikacji. Dzięki nowej funkcji popularnych potraw możecie też szybko sprawdzić, jakie pozycje w menu najbardziej warto sprawdzić.

Najlepsza część każdej podróży? Przywoływanie wspomnień i dzielenie się nimi z najbliższymi. Jeśli zdecydowaliście się na włączenie Historii lokalizacji, możecie teraz użyć zaktualizowanej wersji Osi czasu, aby łatwo przypomnieć sobie tę niesamowitą restaurację z dziurami w ścianie lub uroczy sklepik z pamiątkami, do którego wpadliście zupełnie przypadkiem. Będziecie mogli także odtworzyć wszystkie trasy, zarówno te na wsi, jak i w mieście, a także przejść do kategorii miejsc i przypomnieć sobie wszystkie restauracje, sklepiki, hotele, lotniska i turystyczne atrakcje, które odwiedziliście. Następnym razem, gdy ktoś poprosi Was o rekomendacje dotyczące podróży, będziecie mogli łatwo wyeksportować swoje ulubione miejsca do specjalnej listy, w której możecie też dodać stosowne notatki (np. świetne miejsce na piknik przy Luwrze), i taki kompletny dokument udostępniać przyjaciołom i rodzinie.