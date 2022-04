Nowe iPady z wyświetlaczem OLED dopiero w 2024 roku

Chińska firma BOE Technology przygotowuje się do dostarczenia firmie Apple wyświetlaczy OLED do przyszłych modeli iPadów i MacBooków.

Fot. MacRumors

Jak podaje serwis The Elec, w ramach przygotowań do realizacji zamówień Apple, BOE zbuduje linię produkcyjną paneli OLED 8,6 Gen w fabryce B16 w prowincji Syczuan w Chinach. Nowa linia produkcyjna zostanie podobno otwarta pod koniec 2024 roku. Firma planuje konkurować z południowokoreańskimi Samsung Display i LG Display w dostarczaniu Apple paneli OLED do przyszłych modeli iPadów i MacBooków.

Mówi się, że zarówno Samsung, jak i LG wykorzystają linie produkcyjne Gen 6 do produkcji pierwszych paneli OLED do iPadów, a następnie linie produkcyjne Gen 8.5 do różnych urządzeń Apple, które zadebiutują po wprowadzeniu na rynek pierwszego modelu iPada z wyświetlaczem OLED. Linie produkcyjne Gen 8.5 dają więcej paneli OLED na podłoże niż linie Gen 6 i dlatego są bardziej efektywne kosztowo.

BOE testuje także technologię OLED tandem two-stack, która może zapewnić większą jasność i trwałość. Dzięki temu wyświetlacze OLED typu tandem są bardziej odpowiednie dla urządzeń takich jak iPady i MacBooki, ponieważ są one często używane przez dłuższy czas niż smartfony.

Elec potwierdziło również, że firma Apple planuje wprowadzić pierwsze modele iPada z wyświetlaczami OLED w 2024 roku. Wcześniejsze doniesienie mówiło o wprowadzeniu pierwszego MacBooka z wyświetlaczem OLED w 2025 roku, w zależności od sukcesu nowych 11- i 12,9-calowych modeli iPadów Pro z wyświetlaczem OLED z poprzedniego roku.