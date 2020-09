Nowe informacje dotyczące pre-orderu PS5

Widmo wpadek nie opuszcza premiery PlayStation 5. Ostatnie tygodnie były dla fanów konsol chaotyczne. Zaczęło się od tego, że firma Sony nie przekazała dobitnie informacji dotyczących pre-orderów, przez co kilka sklepów rozpoczęło przedsprzedaż dzień wcześniej. Sony przepraszało, o czym pisaliśmy tutaj. Jednak na przeprosinach się skończyło, bo kolejne problemy trwają nadal.

Jeden z użytkowników Twittera napisał, czego dowiedział się w sprawie premiery nowej konsoli. Pisze on o tym, że Game Stop, czyli jeden z amerykańskich sprzedawców gier wideo, będzie robił przedsprzedaż PlayStation 5 tylko w piątek, czyli jutro. Jednak te produkty nie będą dostarczane w dniu premiery, a około tygodnia później. Na koniec informuje o tym, że GameStop nigdzie nie poda takiego oficjalnego ogłoszenia, a on sam dowiedział się tego od ich pracownika.

More info:

•Preorders available during normal GameStop hours

•PS5s expected to arrive within a week of launch

•Pulse Headset/DualSense Charging not available to preorder with Friday's PS5

•Some stores may not be doing reservations if they over-reserved last week https://t.co/PEzeiCaoNd