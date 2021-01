Nowe informacje dotyczące premiery Godzilla kontra Kong!

W marcu tego roku zadebiutuje film "Godzilla kontra Kong" w kinach oraz na HBO Max. Kiedy będzie zwiastun?

Kiedy Warner Bros. i HBO Max ogłosiły swoją decyzję o wydaniu wszystkich swoich produkcji w 2021 w formie hybrydowej, Internet zawrzał. Jak się okazuje filmy mają mieć swoją kinową premierę i w tym samym czasie zostaną udostępnione na 31 dni na platformie HBO Max. I tak właśnie będzie z filmem "Godzilla kontra Kong". Premiera już zaraz, a twórcy udostępnili nam parę nowych informacji.

W dniu dzisiejszym Legendary Entertainment opublikowało oficjalny plakat produkcji. Trzeba przyznać, że prezentuje się nieźle. Plakat przedstawia Konga szalejącego z niezidentyfikowanym mieście. To co zauważy oko spostrzegawczego widza, to to, że jego rozmiar jest zdecydowanie większy niż w "Kong: Wyspa czaszek". Kong patrzy wprost na wyłaniającą się z głębin Godzillę. Na górze znajduje się napis "jeden upadnie", co brzmi dramatycznie i wprowadza nas w klimat. Ponadto studio poinformowało, że 24 stycznia pojawi się zwiastun filmu.

Za reżyserię "Godzilla kontra Kong" odpowiada Adam Wingard, a autorami scenariusza są Max Borenstein i Eric Pearson. Akcja filmu ma być kontynuacją wydarzeń ukazanych w produkcji "Kong: Wyspa czaszki". Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Millie Bobby Brown ("Enola Holmes", "Stranger Things"), Eiza González ("Baby Driver"), Alexander Skarsgård ("Czysta krew"), Kyle Chandler ("Bloodline"), Julian Dennison ("Deadpool2"), Brian Tyree Henry ("Atlanta"), Jessica Henwick ("Iron Fist") i Rebecca Hall ("Christine"). Premiera filmu będzie miała miejsce 26 marca w kinach oraz na HBO Max.

