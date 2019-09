Nowe komputery ConceptD Pro z NVIDIA Quadro

Acer dalej rozwija swoją najnowszą linię produktową dla twórców i profesjonalistów.

Spis treści

Acer zaprezentował dzisiaj rodzinę notebooków ConceptD Pro z procesorami graficznymi NVIDIA Quadro.

Seria Pro spełnia wymagania najnowocześniejszych zastosowań związanych z rzeczywistością wirtualną, sztuczną inteligencją czy analizami dużych zbiorów danych (Big Data).

Laptopy wyposażono w klawiatury z pomarańczowym podświetleniem, które wygląda dyskretnie, a przy tym profesjonalnie. Firma zapowiedziała także nowy monitor ConceptD, CM2241W, uzupełniający gamę oferowanych przez markę Acer monitorów z certyfikatem PANTONE Validated.

ConceptD 9 Pro - flagowa stacja robocza dla profesjonalisty

ConceptD 9 Pro to najlepszy model z serii Pro. Jest to innowacyjny laptop dla twórców wyposażony w system obrabianych cyfrowo zawiasów Acer Ezel Aero Hinge. Dzięki niemu 17,3-calowy ekran o rozdzielczości 4K (3840 × 2160) można obracać, rozkładać i wysuwać, aby zapewnić komfort współpracy.

Wyświetlacz ma certyfikat PANTONE Validated i obsługuje 100% gamy kolorów Adobe RGB z wysoką dokładnością odwzorowania kolorów (współczynnik Delta E < 1).

Model ConceptD 9 Pro może być wyposażony w procesor Intel Core i9 (do 9. generacji włącznie) i procesor graficzny NVIDIA Quadro RTX 5000. Konfigurację tę opracowano z myślą o zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją, symulacjami technicznymi i działalnością dużych studiów animacji, czyli zadaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej, elastyczności i zgodności z innymi urządzeniami.

Do laptopa ConceptD 9 Pro dołączony jest też rysik Wacom EMR z magnetycznym uchwytem. Cechuje go przede wszystkim szybkość i precyzja (4096 poziomów czułości na nacisk). Oprócz szkicowania i rysowania użytkownicy mogą wykorzystać go do sporządzania notatek czy podkreślania kluczowych kwestii, podczas wspólnej pracy koncepcyjnej.

ConceptD 7 Pro - stacja robocza zamknięta w kompaktowej obudowie

Wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz 4K model Acer ConceptD 7 Pro został zaprojektowany z myślą o wydajnej pracy w podróży. Ma zaledwie 17,9 mm grubości i waży tylko 2,1 kg, jest zatem idealny dla użytkowników poszukujących równowagi pomiędzy mocą a mobilnością.

Można go wyposażyć w procesor Intel Core i7 (do 9. generacji włącznie), a procesor graficzny NVIDIA Quadro RTX 5000 idealnie sprawdza się w pracy naukowców zajmujących się danymi, programistów, inżynierów czy profesjonalnych projektantów. Jest przeznaczony dla osób, którym zależy na mocy, wszechstronności i potwierdzonej w testach zgodności ze wszystkimi certyfikowanymi aplikacjami.

Gama ConceptD oferuje też przyjazny interfejs użytkownika ułatwiający szybkie dostosowywanie preferowanych profili kolorów.

ConceptD 5 Pro - Premium w podróży

Nowe notebooki z serii ConceptD 5 Pro, dostępne w wersji z ekranem 15,6-calowym i 17,3-calowym, z matrycą IPS z rozdzielczością 4K UHD, idealnie nadają się do wykonywania złożonych zadań związanych z projektowaniem CAD czy przygotowywaniem animacji i symulacji.

Ponieważ można w nich zainstalować procesory Intel Core i7 (do 9. Generacji) i karty graficzne NVIDIA Quadro RTX 3000, sprawdzają się również w pracy architektów, animatorów 3D, producentów efektów specjalnych i małych studiów projektowych. Wysokiej jakości metalowa obudowa zapewnia trwałość, a wyświetlacz z certyfikatem PANTONE Validated został stworzony specjalnie z myślą o twórcach: obsługuje szeroką gamę kolorów, która w 100% odpowiada przestrzeni kolorów Adobe RGB, pozwala więc na precyzyjne odtwarzanie barw.

ConceptD 3 Pro - tani nie znaczny gorszy

Najtańszy notebook z serii ConceptD Pro - model ConceptD 3 Pro, jest przeznaczony dla fotografów, studentów wzornictwa, projektantów wnętrz, grafików, a także aktywnych użytkownicy mediów społecznościowych, np. youtuberów.

Wyposażony w procesor Intel Core i7 (do 9. generacji) i kartę graficzną NVIDIA Quadro T1000, Laptop ConceptD 3 Pro pozwala użytkownikom obrabiać wszystkie materiały multimedialne z rzeczywistym odwzorowaniem kolorów, a przy tym pracuje bardzo cicho: poniżej 40 dB.

ConceptD 5 i ConceptD 3 — moc i precyzja

Kierując swoją ofertę do twórców, którzy cenią ponadczasowe wzornictwo, firma Acer wprowadziła na rynek nowe wersje notebooków ConceptD 5 i ConceptD 3. W obu można zastosować procesory Intel Core i7 do 9. generacji włącznie. Nowy model ConceptD 5 dostępny jest w wersjach z ekranem 15- i 17-calowym. Zainstalowano w nim procesor graficzny GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, idealnie odpowiadający potrzebom użytkowników, którym zależy jednocześnie na mocy i na mobilności.

Model ConceptD 3 ma atrakcyjny, minimalistyczny design (opcjonalnie dostępny jest w wersji z białym wykończeniem) i pracuje bardzo cicho, nie przeszkadza więc w skupieniu się na pracy. Procesor graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 zapewnia dużą moc, pozwalając na szybkie i precyzyjne tworzenie profesjonalnych kreacji w dowolnym miejscu i czasie.

Designerski monitor ConceptD CM2241W

Nowy model ConceptD CM2241W to stylowy monitor biurkowy idealny dla użytkowników, którzy uzupełnić swoje stanowisko o pracy o wyświetlacz zewnętrzny. Ma estetyczną smukłą ramkę, zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów, obsługuje 99% gamy kolorów Adobe RGB i wyświetla obraz z częstotliwością 75 Hz.

Ceny i dostępność w Polsce

ConceptD 9 Pro będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 24 999 zł.

ConceptD 7 Pro będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 12 999 zł.

ConceptD 5 Pro będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 12 999 zł.

ConceptD 3 Pro będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 7 999 zł.

ConceptD CM2241W będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 2 499 zł.