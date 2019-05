Nowe laptopy Dell Inspiron serii 5000 i 7000

Dell proponuje funkcje zarezerwowane dla najdroższych laptopów w przystępnej cenie.

Dell Inspiron 13 serii 5000 oraz Inspiron 15 serii 7000 to konstrukcje, które udowadniają, że przeciętny laptop dla konsumenta wcale nie musi być nudny. Zapowiedziane na targach Computex w Taipei przez Dell'a laptopy to lekkie i cienkie konstrukcje, które nadal oferują wszelkie niezbędne porty takie, jak USB Typu A oraz pełnowymiarowe złącze HDMI. Opcjonalnie możesz wybrać konfigurację wyposażoną w wydajny procesor oraz mnóstwo szybkiej pamięci masowej.

Źródło: pcworld.com

Podstawowa konfiguracja Inspiron 13 serii 5000 została wyceniona na 580 dolarów, co w przeliczeniu daje około 2300 zł netto. To dużo mniej, niż producent życzy sobie za flagowy 13 calowy model z serii XPS, a nowy model Inspiron bardzo go przypomina. Do dyspozycji użytkownika oddano laptopa z cienkimi ramkami okalającym ekran oraz smukłą obudową o grubości zaledwie 14,9 mm. Waga urządzenia to niespełna 1,2 kg. To bardzo dobry wynik, a trzeba mieć na uwadze, że model oferuje wszelkie niezbędne do pracy porty, dzięki czemu nie musimy pamiętać o zabieraniu przejściówek. Urządzenie pojawi się w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych jeszcze w maju lub na początku czerwca. Oferowane będą procesory Intel Core ósmej generacji (do modelu i7), do 8 GB pamięci operacyjnej RAM LPDDR3 oraz do 512 GB pamięci masowej (nośnik SSD PCIe). Opcjonalnie można zamówić również konfigurację z układem graficznym Nvidia GeForce MX250.

Piętnastocalowy model Inspiron 7000 oferuje wiele możliwości w cenie zaczynającej się od 999 dolarów (około 3900 zł). To większy i wyżej pozycjonowany laptop. Wszystkie modele posiadać będą obudowę wykonaną ze stopu magnezu, która charakteryzuje się niewielką grubością, ale oferuje ponadprzeciętną wytrzymałość. W jej środku znajdziemy procesory Intel Core do dziewiątej generacji z serii H. To obecnie najwydajniejsze jednostki, jakie można znaleźć w konsumenckich laptopach. Reszta specyfikacji technicznej obejmuje do 16 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 oraz kartę graficzną NVidia GeForce GTX 1050 lub GTX 1650.

Ponieważ w laptopie umieszczono wydajne podzespoły, które wydzielają znacznie ilość ciepła producent zdecydował się na zastosowanie podwójnego systemu chłodzenia, który posiada porty wylotowe umieszczone w obszarze zawiasów. Podobnie, jak w przypadku tańszego modelu Dell zapewnia, że sprzedaż rozpocznie się pod koniec maja/na początku czerwca.

Oba laptopy wydają się być przemyślanymi konstrukcjami. Szczególnie spodobał nam się mniejszy 13 calowy model z serii 5000. Jeżeli jego cena w Polsce nie zostanie przesadnie zawyżona może to być jeden z popularniejszych laptopów, który skutecznie będzie konkurował między innymi z Huawei Matebook D14. W chwili obecnej w tym segmencie cenowym Dell oferuje model Inspiron 5370, który wyróżnia się dobrą jakością wykonania oraz wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, ale przy nowym przedstawicielu serii 5000 wygląda po prostu przestarzale.