Nowe laptopy Lenovo IdeaPad z procesorami Intel, AMD oraz grafiką Nvidia

Lenovo zaprezentowało najnowsze laptopy z serii IdeaPad dla użytkowników domowych. Do wyboru są procesory Intel oraz AMD oraz grafika RX Vega lub GeForce MX.

Najnowsze laptopy Ideapad Lenovo oferują wiele możliwości wyboru - i jedną niewiadomą. Zapowiedziana w poniedziałek rano na Mobile World Congress w Barcelonie linia produktów mainstreamowych pozwoli klientom wybrać pomiędzy najnowszymi mobilnymi układami AMD Ryzen z grafiką Radeon lub Intel (Whiskey Lake) z najnowszym procesorem graficznym Nvidia, o którym niewiele wiadomo.

Lenovo będzie również oferować wiele konfiguracji laptopów, więc każdy powinien znaleść wersję odpowiednią dla siebie. Komputery dostępne będą w sprzedaży w kwietniu, w cenach od 370 dolarów (około 1450 zł) do 880 dolarów (około 3400 zł).

Lenovo IdeaPad S340

Źródło: techadvisor

IdeaPad S340 będzie dostarczany na rynek w czterech wersjach: dwóch z 15-calowymi ekranami i dwóch z 14-calowymi ekranami.

Dostępne są różne opcje pamięci masowej - od dysków SSD (128 GB do 256 GB pojemności) po tradycyjne 2,5-calowe dyski twarde HDD.

Najbardziej przystępny cenowo model wygląda zaskakująco dobrze. Podczas gdy laptopy w podobnym przedziale cenowym często korzystają z podstawowych układów Intel Pentium N lub Celeron N, Lenovo oferuje procesory Whiskey Lake-Lake - dwurdzeniowy Intel Core i3-8145U (najmocniejsza konfiguracja może być wyposażona w procesor i7-8565U). Lenovo zamierza sprzedawać S340 z nową tajemniczą kartą graficzną Nvidia GeForce MX250 (więcej na ten temat w dalszej części artykułu).

Rozdzielczość ekranu wacha się od standardowych 1366 x 768 pikseli (HD) w podstawowych konfiguracjach do bardziej obecnie popularnego Full HD - 1920 x 1080 pikseli. Model 15 calowy dostępny będzie w sprzedaży z opcjonalną dotykową matrycą. Oferowane będą matryce zarówno wykonane w technologii TN jak i IPS. Jasność ma się wahać pomiędzy 220 a 250 nitów co jest standardem w przypadku tańszych komputerów przenośnych.

Lenovo IdeaPad C340

Źródło: techadvisor

Lenovo IdeaPad C340 to kolejny nowy przystępny cenowo model, który wyróżnia się zmniejszonymi ramkami wokół ekran. Jest to laptop 2w1 z 360 stopniowymi zawiasami i dotykową matrycą. Podobnie jak w przypadku S340 również C340 oferuje szeroką gamę procesorów do wyboru.

Możemy wybierać pomiędzy czterordzeniowym procesorem Intel Core i7-8265U a dwurdzeniowym Intel Core i3-8145U, jak również dwurdzeniowym Intel Pentium Gold 5405U.

Grafika to zintegrowane układy Intel lub nowy i tajemniczy układ GeForce MX230 firmy Nvidia (więcej na ten temat w dalszej części artykułu). Oparty na procesorach Intel IdeaPad C340 będzie dostępny z 14-calowym i 15-calowym wyświetlaczem. Oparty na procesorach AMD IdeaPad C340 będzie dostępny z 14-calowym i 15-calowym wyświetlaczem.

C340 z procesorem AMD jest dostarczany tylko z 14-calowym panelem i będzie oferował szeroką gamę procesorów, od podstawowego Athlon 300U do Ryzen 3 3200U, Ryzen 5 3600U i Ryzen 7 3700U.

14 calowy model wyposażony będzie w nośniki M.2 SSD. Model 15 calowy oferuje również 2,5 calowe dyski HDD.

Rozdzielczość ekranu wynosi od 1366 x 768 (HD) do 1920 x 1080 (FHD). Panele wykonane są zarówno w technologii TN, jak i IPS.

Podobnie jak w przypadku IdeaPad S340, panele oferują jasność od 220 nitów do 250 nitów.

Lenovo oferuje opcjonalny czytnik linii papilarnych w IdeaPad C340. Wersja 14-calowa waży około 1,6 KG , podczas gdy wersja 15-calowa waży 2 KG. Ceny C340 wahają się od 450 dolarów (około 1750 zł) do 500 dolarów (około 2000 zł), w zależności od opcji.

Źródło: techadvisor

Lenovo IdeaPad S540

Źródło: techadvisor

Lenovo IdeaPad S540 to najdroższy z zaprezentowanych modeli. Cechuje się wąskimi ramkami wokół ekranu, wentylatorami o podwójnym działaniu mającymi zapewnić lepsze chłodzenie i poprawić wydajność urządzenia, lepszą jakością wykonania i bardziej dopracowanym wyglądem.

Wersja z procesorami Intel będzie oferować 14 lub 15-calowe wyświetlacze ze szklanymi panelami IPS i jasnością do 300 nitów.

Wybór procesorów sięga od najnowszego Intel Core i7 Whiskey Lake, z kartami graficznymi graficznymi, począwszy od modelu Nvidia MX250 w wersji 14-calowej, aż po GTX 1050 w wersji 15-calowej.

Procesory AMD oferowane są wyłącznie w 14 calowym modelu z matrycą IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (Full HD). CPU w tej wersji to Ryzen 7 3700U z grafiką Radeon RX Vega 10.

Żywotność baterii w wersji z procesorem Intela wynosi do 12 godzin (nie podano konkretnego modelu), a w wersji z procesorem AMD - 8 godzin pracy.

14-calowy IdeaPad S540 waży 1,5 KG, podczas gdy wersja 15-calowa waży 1,81 KG.

Ceny 15-calowy S540 z procesorem Intela zaczynają się od 850 dolarów (około 3300 zł), podczas gdy 14-calowy model z procesorem Intela kosztuje około 880 dolarów (około 3400 zł). 14 calowa wersja z procesorem AMD kosztuje około 730 dolarów (około 2850 zł).

Wszystkie laptopy wprowadzone zostaną do sprzedaży w kwietniu, z wyjątkiem 14-calowego Intel IdeaPad S540, który trafi do sklepów dopiero w czerwcu.

Karty graficzne NVIDIA GeForce MX230 i MX250

Lenovo oferuje nowe układy graficzne GeForce z serii MX jak opcja.

Niestety nikt nie wie, co dokładnie są one w stanie zaoferować. GeForce MX250 i MX230 pojawiły się na stronie Nvidia w zeszłym tygodniu i cieżko stwierdzić, jaką wydajność są w stanie zaoferować. Mówi się, że GeForce MX250 zapewnia 3,5-krotnie wyższą wydajność w porównaniu ze zintegrowaną grafiką procesorów Intel z serii Whiskey Lake. GeForce MX230 zapewnia 2,6-krotnie wyższą wydajność w porównaniu ze zintegrowaną grafiką procesorów Intel z serii Whiskey Lake.

Co dziwne poprzedni model MX250 oceniany jest na 4 krotnie wydajniejszy. Czy oznacza więc, że nowy model MX250 jest wolniejszy od MX150? Na to pytanie musimy poczekać do prawdziwych testów wydajnościowych i bezpośredniego porównania obu kart graficznych.

Oba nowe układy obsługują GDDR5, a wszystko wskazuje na to, że są one oparte na Nvidia Pascal, tak jak model MX150.

Reszta specyfikacji jest nieznana, a Nvidia nie udziela dodatkowych informacji. Nie wiadomo także, czy MX250 podobie jak poprzedni MX150 będzie oferowana w dwóch wersjach różniących się poborem mocy i wydajnością.