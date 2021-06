Nowe laptopy MSI są szybkie i ładne

Firma MSI zaprezentowała nową serię komputerów przenośnych dla twórców i graczy. Laptopy są niezwykle szybkie i wydajne.

Szybki czy ładny? Po co wybierać, gdy można mieć i jedno, i drugie. Technologia spotyka się z Estetyką to hasło z jakim firma MSI zaprezentowała nową serię laptopów.

Creator Z16

Prostota w parze z wysoką wydajnością.

Creator Z16 stawia na uniwersalne rozwiązania. Jego grubość nie przekracza 16 mm, a wydajność spełnia oczekiwania profesjonalistów. Creator Z16 wyposażono w najnowszy procesor Intela jedenastej generacji oraz mobilną kartę graficzną z serii NVIDIA GeForce RTX 3060. Urządzenie renderuje animacje 3D o 40% szybciej niż produkty poprzedniej generacji. Ekran zastosowany w tym modelu ma rozdzielczość QHD+ i proporcje 16:10, co poprawia komfort pracy. Pomimo małej wagi wynoszącej 2,2 kg, we wnętrzu udało się zmieścić pojemny akumulator 90 Wh z technologią szybkiego ładowania. Creator Z16 ma również dwa szybkie porty USB 3.2 Gen2, oraz dwa porty Thunderbolt 4.

Creator 17 i Creator M16

Potężne narzędzie dla twórców.

Creator 17 to najsmuklejszy i najwydajniejszy laptop w swojej klasie. Mimo idealnych rozmiarów, waży mniej niż 2,5 kg, a jego grubość nie przekracza 21 mm. Jest świetnym komputerem dla twórców poszukujących potężnej mocy i 17,3-calowego ekranu w rozdzielczości 4K. Został wyposażony w wysokiej klasy wyświetlacz Mini LED, który oferuje użytkownikowi realistyczne wizualizacje. Urządzenie zawiera kartę graficzną z serii RTX 3000, szybki procesor, dysk SSD i pojemną pamięć RAM, które w połączeniu ze sterownikami NVIDIA STUDIO, tworzą narzędzie spełniające wszystkie oczekiwania.

Nieco tańszy model Creator M16 wyposażony został w 16-calowy wyświetlacz o jasności 500 nitów, który jest o 66% jaśniejszy od większości innych laptopów. Ekran ma również idealne proporcje wynoszące 16:10, co oferuje użytkownikom większy obszar pracy.

Katana/Sword GF

Propozycja dla graczy.

Tsuyoshi Nagano, artysta znany z niesamowitych gier RPG (Romance of the Three Kingdoms i Nobunaga's Ambition) stworzył we współpracy z MSI notebooki z serii Katana GF76 i GF66. Wyróżniają się one podświetlaną klawiaturą gamingową o skoku 1,7 mm i wydzielonym bloku numerycznym.

Duży, 17,3-calowy (15,6-calowy w GF66) ekran IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania do 144Hz jest niezwykle wydajny i komfortowy.

Notebooki Sword 17 i Sword 15 to zaś propozycja dla graczy, którzy zamiast klasycznego czarnego koloru wybierają biel.

Więcej informacji o nowych urządzeniach MSI możesz przeczytać na stronie internetowej firmy.

Źródło: materiały prasowe