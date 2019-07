Nowe laptopy Portégé X30-F i Tecra X40-F

Dynabook Europe zapowiada premierę dwóch laptopów: Portégé X30-F i Tecra X40-F, która odbędzie się w ramach obchodów 30-lecia istnienia marki Dynabook (w Japonii Dzień Dynabook). Urządzenia te będą pierwszymi sprzedawanymi w Europie pod marką Dynabook, po kwietniowym rebrandingu działu komputerów biznesowych Toshiba. Firma podkreśla zaangażowanie w rozwijanie urządzeń dla biznesu

Laptopy dynabook charakteryzują elegancki design oraz liczne funkcje zapewniające sprawne połączenia i niezawodność. Znajdziemy w nich Modern Standby, najnowszy procesor Intel Core ósmej generacji (Whiskey Lake), pamięć Intel Optane, a także liczne nowości takie jak Precision Touchpad (PTP) rozpoznający gesty wykonywane przy użyciu palców. Ponadto, cichy wentylator poprawiający przepływ powietrza i chłodzenie.

- 9 lipca, świętując 30 urodziny marki,obchodzimy w Japonii Dzień Dynabook. To idealny moment na wprowadzenie do Europy laptopów z logo dynabook. Toshiba zaprezentowała swój pierwszy laptop w 1985 roku (T1100). Pierwszy notebook DynaBook J-3100 SS001 pojawił się w roku 1989 – powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. – Dziś, jako dynabook Europe, pokazujemy dwa nowe laptopy. Utrzymują one najwyższą jakość oczekiwaną od marki dynabook, korzystają z bogatego dziedzictwa trzydziestu lat innowacji w tworzeniu przenośnych komputerów i potwierdzają naszą gotowość do inwestowania na dużą skalę. Jakość, bezpieczeństwo i innowacje wciąż są dla nas najważniejsze.

Laptopy najnowszej generacji Portégé X30-F i Tecra X40-F wyposażono w Windows 10 Modern Standby (MS), następcę Windows 8.1 Connected Standby, tryb zasilania podobny do rozwiązania stosowanego w smartfonach. W połączeniu z funkcją wybudzania przy pomocy skanowania odcisku palca zapewnia on natychmiastowe włączanie / wyłączanie urządzenia, tak oczekiwane od urządzeń mobilnych. Podczas, gdy urządzenia z Connected Standby łączą się z odpowiednią dla siebie siecią, te wyposażone w Modern Standby PC wykorzystują każdą możliwość połączenia - WiFi, mobilny dostęp szerokopasmowy lub przewodowy Ethernet tak, aby zawsze pozostać w zasięgu. Dzięki S0 Low Power Idle ograniczają aktywność w sieci, gdy włączony jest tryb oszczędzania energii.

Kolejne udogodnienia Portégé X30-F i Tecra X40-F to najnowszy standard WiFi 6 (802.11ax), zapewniający szybkość i niezawodność połączeń w każdym środowisku. Oba urządzenia zapewniają lepsze niż dotychczas możliwości przechowywania danych. Pamięć Intel Optane to szybszy start, większa wydajność systemu oraz krótszy czas uruchamiania i reakcji komputera w różnych sytuacjach. Intel® Optane™ zapamiętuje, które funkcje są najczęściej wykorzystywane przez użytkownika poczynając od uruchomienia systemu aż do wyszukiwania plików w celu zaprogramowania połączenia, a następnie przyspiesza te procesy. Dzięki temu najczęściej wykonywane czynności nabierają większej płynności, są szybsze i łatwiejsze. Wentylator S-Type został opracowany tak, aby poprawić chłodzenie (objętość powietrza wzrosła o 10%) przy jednoczesnym zmniejszeniu obrotów, co skutkuje cichszą pracą.

Portégé X30-F i Tecra X40-F spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Poza autorskim BIOS i TPM 2.0, modele te korzystają z funkcji Secure Launch Protection oraz System Management Mode Protection.

Laptopy Portégé X30-F i Tecra X40-F będą dostępne w sprzedaży od sierpnia 2019 r.