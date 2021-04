Nowe laptopy Samsunga. Galaxy Book Pro zapowiada się świetnie

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek trzech nowych laptopów z Windowsem. Szczególnie ciekawie wygląda Galaxy Book Pro. Czy nowe urządzenia z Korei trafią do sprzedaży w naszym kraju?

Samsung to jeden z największych producentów elektroniki na świecie. W portfolio koreańskiego producenta znajdziemy również laptopy. Komputery przenośne Samsunga swego czasu były sprzedawane w Polsce, ale nie spotkamy ich na półkach sklepowych od ładnych kilku lat. Nie zmienia to jednak faktu, że producent ten co chwila wprowadza na rynek nowe modele laptopów.

Samsung Galaxy Book Pro

Niedługo Samsung zaprezentuje trzy nowe konstrukcje - Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 oraz Galaxy Book Go.

Nowe laptopy zapowiadają się rewelacyjnie. Czy jest szansa, że pojawią się w sprzedaży w naszym kraju?

Pierwszy rzut oka na nowe konstrukcje od razu podpowiada, że są to modele, które konkurują z MacBookami oraz Microsoft Surface.

Galaxy Book Pro to odpowiednik MacBooka Pro. Na rynku pojawią się wersję z 13 oraz 15 calowym ekranem. W środku procesory Intel 11 generacji, ekran AMOLED, Thunderbolt 4 oraz opcjonalnie modem LTE.

Samsung Galaxy Book Pro

Galaxy Book Pro 360 to konwertowany odpowiednik Galaxy Book Pro. W gratisie otrzymujemy pióro S-Pen oraz dotykowy ekran umieszczony na zawiasach 360 stopni. Do wyboru wersje z 13 oraz 15 calowym wyświetlaczem.

Samsung Galaxy Book 360

Ostatnim modelem, który zostanie zaprezentowany jest Galaxy Book Go. Już sama nazwa podpowiada, że jest to konkurent dla Surface Laptop Go.

Samsung Galaxy Book Pro 15

Komputer ten zapowiada się najciekawiej, ponieważ Samsung zamierza umieścić w nim procesor Snapdragon 7c w architekturze ARM. Nie zabraknie 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4x oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej UFS. Pojawi się także topowa wersja ze Snapdragonem 8cx, 8 GB RAMu i 256 GB nośnikiem na dane.

Wszystkie komputery zostaną zaprezentowane na Galaxy Unpacked for PC jeszcze w tym miesiącu. Wtedy poznamy ceny i dowiemy się, czy komputery trafią do sprzedaży w naszym kraju. Pewne jest, że pojawią się w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

