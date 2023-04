Nowe mapy od Apple są już w Polsce. Czy teraz Google Maps będą miały jakąkolwiek konkurencję?

Dzisiejsze ogłoszenie od Apple to dobra wiadomość dla polskich fanów firmy. Nawigacja z Cupertino w końcu otrzymuje zmianę, którą zapowiedziano w 2018 roku.

Dzisiejsze ogłoszenie od Apple z pewnością wprawi w niemałą euforię entuzjastów firmy z nadgryzionym jabłuszkiem w logo. Bo kilku latach od pierwszej zapowiedzi i wprowadzenia nowej wersji Apple Maps do USA, trafiają one w końcu również do Polski!

Nowa wersja aplikacji przynosi nie tylko ulepszenia wizualne, ale także zupełnie nowe możliwości i funkcjonalności. Apple w swojej informacji prasowej zapowiada nie tylko lepszą nawigację, ale także widok punktów orientacyjnych w 3D, ale też funkcja Rozejrzyj się oraz wskazówki w języku naturalnym.

Apple zapowiedziało wprowadzenie nowej wersji aplikacji już dziś, a więc użytkownicy kompatybilnych iPhone'ów będą mogli zaktualizować ją i zacząć korzystać z nowych funkcji już dzisiaj. Poza Polską, nowa wersja map trafia także do Austrii, Chorwacji, Czech, Słowenii i na Węgry.

Zapewne najbardziej wyróżniającą funkcją nowych Map Apple będzie właśnie widok 3D, który pojawi się prosto w aplikacji, bez włączania dodatkowych opcji. Dzięki niemu na ekranie telefonu ważne obiekty - na przykład koło młyńskie w Londynie czy też Pałac Kultury - zobaczymy w 3D, co pomoże nam zorientować się w terenie i znaleźć najważniejsze punkty odniesienia.

Ciekawą funkcją jest także Rozejrzyj się, które w ramach map pozwala nam na zobaczenie widoku 3D określonych miejsc skompletowanego z rzeczywistych miejsc. Dzięki temu zobaczymy na przykład elementy szlaków turystycznych, ale też istotne zabytki czy ważne miejsca bez wychodzenia z domu.

Ulepszono też samą nawigację, która zyskuje komendy bazowane na języku naturalnym - możemy się więc teraz spodziewać podpowiedzi dotyczących jazdy, które bardziej przypominają naszą codzienną mowę, na przykład "Na następnych światłach skręć w lewo". Zostały też dodane wskazówki dotyczące zmiany pasa ruchu, ale także informacje o fotoradarach czy też ułatwienia dotyczące udostępniania swojej lokalizacji, trasy podróży czy nawet czasu dotarcia do celu.

Warto też wspomnieć o ułatwieniach dla posiadaczy pojazdów elektrycznych. Po ustawieniu swojego auta jako elektryka, mapy zaproponują nam dogodne miejsca ładowania, ale też dobiorą trasę pod względem ekonomii energii elektrycznej - z mniejszą ilością wzniesień czy też odpowiednimi rodzajami dróg.