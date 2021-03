Nowe marki na rynku robotów odkurzających - Lydsto i Roidmi

Rozwój technologii sprawił, że coraz częściej stawiamy na roboty odkurzające. Tego typu urządzenia są proste w użyciu i wykonują za nas "brudną robotę". Oczywiście, z każdym nowym modelem stosowane są w nich jeszcze lepsze rozwiązania. Wkrótce technologia unikania przeszkód za pomocą lasera dwuliniowego czy przy pomocy sensora 3D TOF będzie podstawowym wyposażeniem każdego robota odkurzającego.

Wraz z rozwojem technologii roboty odkurzające zyskują nowe możliwości

Na rynku znajdziemy roboty odkurzające, które same dbają o swoją czystość. Producenci stosują stacje dokujące, za pomocą których opróżniana jest komora na śmieci. Tego typu urządzenia określane są mianem najbardziej inteligentnych odkurzaczy. Rozwiązanie to eliminuje więc zjawisko ręcznego czyszczenia pojemnika na kurz.

Obecnie na rynku znajdziemy kilka firm, które oferują roboty odkurzające w zestawie ze stacją czyszczącą. Możemy wyróżnić tutaj takie marki jak m.in. iRobot, Ecovacs czy Proscenic. Urządzenia tych marek mają bardzo dobre właściwości odkurzające i funkcję automatycznego opróżniania pojemnika na śmieci. W momencie kiedy urządzenie skończy swoją pracę, udaje się prosto do stacji dokującej, gdzie poza ładowaniem oczyszczana jest jego komora na kurz.

Oczyszczanie komory na zanieczyszczenia za pomocą stacji dokującej odbywa się w przeciągu kilkunastu sekund. Duża moc ssania sprawia, że wszelkie śmieci znajdujące się w pojemniku robota transportowane są do dodatkowej komory znajdującej się w stacji dokującej. Dzięki temu czyszczenie urządzenia jest niezwykle proste i całkowicie bezobsługowe.

Oczywiście cena robotów odkurzających z systemem czyszczenia w stacji dokującej jest wyższa niż w przypadku tradycyjnych urządzeń. Niektóre marki, takie jak iRobot i Ecovacs, oferują swoje urządzenia oddzielnie lub w zestawie ze stacją czyszczącą. Przykładowo, cena całego zestawu iRobot i7+ wynosi około 3500 złotych. Nic więc dziwnego, że osoby chcące kupić robota odkurzającego ze stacją do czyszczenia szukają tańszej alternatywy.

Lydsto i Roidmi to nowe marki na rynku robotów odkurzających

Zarówno Lydsto, jak i Roidmi to nowe marki, które wkraczają na rynek z przytupem, oferując roboty odkurzające ze stacją czyszczącą w bardzo przystępnych cenach. Przykładem może być tutaj Lydsto R1.

Lydsto R1 to robot odkurzający, który wyposażony został w komorę czyszczącą. Zestaw nie tylko gwarantuje automatyczne, szybkie i wydajne czyszczenie komory z brudem, ale posiada także świetnie właściwości sprzątające. Model R1 oferuje funkcję mycia podłogi, w której to sterowany elektronicznie zbiornik na wodę posiada 3 poziomy intensywności mopowania. Komputer odpowiedzialny jest za zwiększanie lub zmniejszanie ilości dozowania wykorzystywanej wody. Inteligentny silnik bezszczotkowy, który umieszczony został w Lydsto R1 pracuje z prędkością do 17 000 obr/min. Cztery opcje ssania dokładnie wyczyszczą każdy centymetr podłogi w naszym domu.

W odkurzaczu Lydsto R1 znajdziemy także niezwykle dokładny laserowy radar LDS 2.0. Tworzy on dokładną mapę pomieszczenia oraz wszystkich przeszkód, które napotka na swojej drodze. Urządzenie może również pochwalić się długim czasem pracy na baterii.

Robot odkurzający Lydsto R1 to świetne urządzenie, dla osób poszukujących zestawu z komorą sprzątającą - jego cena to około 2200 złotych.