Nowe modele iPhone'a już 10 września

Apple zaprezentuje trzy nowe iPhone'y już za niecałe dwa tygodnie.

Apple rozesłało zaproszenia na wielkie wrześniowe wydarzenie, które zgodnie z przewidywaniami odbędzie się o godzinie 10 czasu pacyficznego 10 września 2019 roku w Steve Jobs Theater znajdującym się na terenie kampusu Apple Park w Cupertino w Kalifornii.

Zaproszeniu na imprezę towarzyszy błyszczące i kolorowe logo Apple z hasłem "By innovation only" (Tylko przez innowację). Zdjęcie i linie, które się na nim znajdują zdradzają nam małe wskazówki co do tego, co ma zostać zaprezentowane przez giganta z Cupertino.

Kolory. które znalazły się na logo firmy są sprzeczne z powszechnie używanymi kolorami do klasycznego tęczowego logo Apple. Zabrakło pomarańczowego paska, a kolory są ułożone w nieodpowiedniej kolejności.

Apple od kilku lat organizuje we wrześniu swoje wydarzenia, na których ogłaszane są nowe modele iPhone'a i zegarków Apple Watch w drugi wtorek lub środę września. Ze względu na wydarzenia z 11 września tej daty nie braliśmy pod uwagę. Zgodnie z naszymi przewidywaniami Apple zdecydowało się na konferencję 10 września.

Jakie produkty zostaną pokazane?

Z pewnością zobaczymy najnowsze wcielenie iPhone'a. Bardzo prawdopodobna jest również premiera kolejnej generacji zegarka Apple Watch. Z plotek wiemy, że Apple dalej kontynuować będzie wprowadzanie na rynek trzech modeli iPhone'a. Powinniśmy zobaczyć następców iPhone'a Xs, Xs Max oraz Xr. W tym roku mają nazywać się odpowiednio iPhone 11 i iPhone 11 Pro. Nie znamy nazwy tegorocznego następcy Xr'a.

Być może zobaczymy również nowy model podstawowego 10 calowego iPad'a oraz 16 calowego MacBook'a Pro z całkowicie odświeżoną konstrukcją.