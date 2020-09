Nowe monitory dla graczy od iiyama - G2466HSU-B1 i GB3266QSU-B1 Red Eagle

Marka iiyama, czyli przedsiębiorstwo znane z produkcji monitorów zaprezentowało dwa nowe modele skierowane głównie dla graczy. Cechy szczególne? Przede wszystkim zakrzywione matryce VA, wysoka częstotliwość odświeżania oraz oczywiście niski czas reakcji. Monitory z rodziny G Master - G2466HSU-B1 i GB3266QSU-B1 Red Eagle będą dostępne w sprzedaży lada moment.

Spis treści

Dwa nowe monitory dla graczy z rodziny G Master

Red Eagle, czyli tak zwany klan gamingowych monitorów marki iiyama. Warto zauważyć, że oba modele mają sporo wspólnych cech. Przede wszystkim oba mają zakrzywioną matrycę, a promień zakrzywienia wynosi 1500R. Co ciekawe, jest on inspirowany krzywą ludzkiego oka. W praktyce ma to zagwarantować nam wygodę użytkowania, a także realistyczne wrażenia wizualne. Co jeszcze cechuje G2466HSU-B1 i GB3266QSU-B1? Zarówno jeden, jak i drugi wyposażony jest w panel VA. Dzięki temu przyszły właściciel monitora ma cieszyć się wysokim współczynnikiem kontrastu, a także odpowiednią szczegółowością kolorów.

To, co najważniejsze w gamingu

Nie od dziś wiadomo, że w przypadku monitorów dla graczy bardzo ważny jest czas reakcji. W obu przypadkach wynosi on 1 ms (MPRT). Ucieszy to na przykład fanów dynamicznych tytułów - FPS-ów takich jak choćby Call of Duty: Warzone. Zarówno G2466HSU-B1 jak i GB3266QSU-B1 cechują się wsparciem FreeSync Premium. To sprawia, że nie będziemy musieli martwić się opóźnieniami podczas grania w ulubione gry. Monitory obsługują także technologię Low Framerate Compensation. Jak nazwa sugeruje, chodzi o wyeliminowanie problemów, które związane są z zacinaniem się obrazu. HDR? Tak, oba prezentowane modele wspierają tą technologię.

Każdy z graczy będzie mógł zastosować predefiniowane, a także niestandardowe tryby gier. Dzięki temu każdy ustawi poszczególne opcje według własnych preferencji. Technologia Black Tuner sprawi, że dostrzeżemy każdy szczegół podczas rozgrywki. Oba monitory z rodziny G Master posiadają wbudowane głośniki, ale wszyscy dobrze wiemy, że tak czy inaczej lepiej do zestawu gamingowego podpiąć własny sprzęt audio.

G2466HSU-B1 i GB3266QSU-B1 - kwestie techniczne

Mniejszy monitor, a więc iiyama G2466HSU-B1 posiada matrycę o przekątnej 23,6 cali. Wyświetla rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli). Częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz zapewni wysoką płynność w tak zwanych sieciowych shooterach, gdzie najważniejsza jest dynamika. Jeśli chodzi o złącza, w tym przypadku mamy do dyspozycji dwa porty HDMI, jedno DisplayPort. Model ten posiada HUB USB z dwoma portami do dyspozycji.

Z kolei GB3266QSU-B1 jak można wywnioskować z nazwy posiada matrycę 31,5 cala. W tym przypadku mówimy o większej rozdzielczości, bowiem model ten wyświetla obraz w WQHD, a więc 2560 x 1440 pikseli. Częstotliwość odświeżania w tym przypadku wynosi 144 Hz, a więc nieco mniej niż druga z nowości, ale nadal wygląda to bardzo dobrze jeśli chodzi o gaming. Warto zauważyć, że podstawa została skonstruowana tak, aby pozwolić graczowi na regulację wysokości, a także obrót. Z racji dużej matrycy oraz wysokiej rozdzielczości można śmiało stwierdzić, że monitor ten sprawdzi się zarówno w grach, jak i podczas oglądania filmów. Pomóc w tym może matryca VA oferująca głęboką czerń. Monitor posiada dwa złącza HDMI, z czego jedno oferuje częstotliwość 75 Hz, drugie 144 Hz. Są również dwa złącza DisplayPort, a także HUB USB z czterema portami.

Dostępność i cena

Oba monitory pojawią się w pierwszym tygodniu października bieżącego roku. Będą dostępne u autoryzowanych partnerów marki iiyama. Sugerowana cena G2466HSU-B1 wynosi 799 zł, a GB3266QSU-B1 1699 zł.