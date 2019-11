Nowe myszki Razer Basilisk z technologią HyperSpeed

Razer zaprezentował dzisiaj dwa modele gamingowych myszek uzbrojonych w technologię HyperSpeed. Oba urządzenia są bezprzewodowe.

Nowe myszki Basilisk Ultimate oraz Basilisk X HyperSpeed to bezprzewodowe urządzenia wyposażone w technologię HyperSpeed. Jak zapewnia Razer, dzięki niej są one o 25% szybsze w porównaniu z innymi gamingowymi myszkami. Producent dodaje, że chodzi o szybkość kliknięć, a nie poruszania się.

Jest to możliwe dzięki niskim opóźnieniom rejestrowania wciśnięć klawiszy w połączeniu z szybką transmisją danych. To z kolei zapewnia technologia Adaptive Frequency Hopping, która ma zapewniać połączenie wolne od opóźnień. Dzieje się tak za sprawą skanowania częstotliwości pod kątem zakłóceń i płynnego przełączania się pomiędzy kanałami w czasie rzeczywistym.

Alvin Cheung, starszy wiceprezes działu biznesowego urządzeń peryferyjnych Razera powiedział:

W Basilisk Ultimate połączyliśmy najszybszą technologię bezprzewodową z jeszcze szerszymi możliwościami konfiguracji niż u jej poprzedniczki. Jeśli zaś chodzi o Basilisk X HyperSpeed, to charakteryzuje się ona najwyższą żywotnością baterii pośród wszystkich bezprzewodowych myszek do gier

Razer Basilisk Ultimate to myszka wyposażona w przełączniki Optical Mouse Switches, które do przekazania sygnałów nie wymagają fizycznego kontaktu. Ich deklarowana żywotność to 70 mln kliknięć. Na wyposażeniu urządzenia znajdziemy też sensor optyczny Focus+ 20K DPI, taki sam jak w modelu Viper Ultimate. Przyśpieszenie myszki jest deklarowane na poziomie 650 cali na sekundę, przy akceleracji 50 gramów

Myszka posiada też opcję przechowywania do pięciu profili pamięci, co pozwala na szybkie wczytanie ustawień danego gracza. Na pojedynczym ładowaniu urządzeniu jest w stanie działać do 100 godzin, a poprawione teflonowe ślizgacze ułatwiają wykonywanie dynamicznych ruchów.

Do dyspozycji dostajemy też 11 programowalnych przycisków, w tym wielofunkcyjne sprzęgiełko do pełniejszej kontroli. Nie zabrakło też 1 stref podświetlenia zgodne z Razer Chroma RGB.

Razer Basilis Ultimate został wyceniony na 169,99 dolarów. Wariant z Mouse Dockiem kosztuje 189,99 dolarów, a sam Dock 59,99 dolarów.