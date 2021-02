Nowe obostrzenia dotyczące maseczek ochronnych już od soboty

Już od soboty zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasłaniania twarzy i maseczek ochronnych. Sprawdź, za co dostaniesz mandat.

Już kilka dni temu, minister zdrowia Adam Niedzielski informował o planowanych zmianach w przepisach obowiązujących w okresie pandemii (o czym pisaliśmy tutaj). Chodziło głównie o regulacje dotyczące zasłaniania twarzy w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem SARS-CoV-2, a konkretnie zasadności korzystania z poszczególnych rozwiązań. Zgodnie z tymi zapowiedziami, wcześniejsze zalecenia zostały doprecyzowane i wejdą w życie już w 27 lutego 2021 roku. Sprawdź, za co od soboty możesz dostać mandat.

Maseczki chirurgiczne również są skuteczne

Czym nie wolno zasłaniać ust, czyli przyłbice i inne zakazane rzeczy

Biorąc pod uwagę, że po miesiącach życia w pandemicznej rzeczywistości zdążyliśmy się już do pewnych rzeczy przyzwyczaić, nadszedł wreszcie czas, aby doszlifować „na szybko” wprowadzane przepisy. Tym bardziej, iż takie rozwiązania, jak zakrywanie nosa i ust prawdopodobnie zostaną z nami jeszcze długi czas. W związku z tym, pod lupę wzięto maseczki ochronne i ich zamienniki.

Rekomendowane są maseczki z filtrami

Choć niektóre doraźne rozwiązania sprawdzały się w początkowych fazach epidemii, to przy bliższym ich sprawdzeniu i przeprowadzeniu badań należało poszczególne przepisy zmienić lub doprecyzować. Tak więc, jak poinformował minister zdrowia, od najbliższej soboty bandany, chusty, szaliki czy kominy nie będą respektowane jako należyte zabezpieczenie, a stosowanie ich jako zamiennika maseczki będzie skutkowało takim samym mandatem, jak w przypadku nie zakrycia twarzy w ogóle. Biorąc pod uwagę, że elementy te raczej nie były prane czy dezynfekowane po każdym użyciu, po jakimś czasie zamiast ochrony, stawały się siedliskiem wirusów, więc nowe rozporządzenie jest jak najbardziej uzasadnione.

Podobnie jest w przypadku przyłbic, które zostały wcześniej dozwolone głównie ze względu na komfort osób wykonujących obowiązki związane z kontaktem z innymi ludźmi. Brano wtedy też pod uwagę, że będą one stosowane w połączeniu z innymi zabezpieczeniami, np. w formie barier z pleksiglasu montowanych w sklepach czy dyskontach. Niestety, ludzie zaczęli je nagminnie wykorzystywać zamiast maseczek we wszelkich warunkach, a jak wynika z badań, przyłbice nie zapewniają dostatecznego poziomu ochrony przed koronawirusem, nawet w połowie takiego, jak najzwyklejsza bawełniana maseczka. Oczywiście przyłbice nie są całkowicie zakazane, jednak od 27 lutego można je nosić jedynie w połączeniu z maseczką, w przeciwnym razie otrzymamy mandat.

Przyłbice tak, ale tylko z maseczką

Czym wolno zasłaniać twarz, a czym powinno – oto jest pytanie

Skoro już było o zakazanych zamiennikach, to warto doprecyzować, co konkretnie można nosić, aby zasłaniać twarz? Tu spawa jest dość prosta, dozwolone są wszelkie maseczki, pod warunkiem, że dokładnie zakrywają usta i nos. Z oczywistych względów, do tej puli wchodzą m.in. rozbudowane maseczki z filtrami oraz jednorazowe maseczki chirurgiczne, a także bawełniane, ale…

No właśnie, w przypadku najpopularniejszych obecnie maseczek bawełnianych sprawa nie jest już tak oczywista, bowiem noszenie ich jest dozwolone i uwzględniane, jednak nie zalecane, ponieważ zapewniana przez nie ochrona jest mniejsza, niż w przypadku pozostałych rodzajów maseczek. Dlaczego więc nie wykreślono ich z listy dozwolonych wariantów?

Maseczki bawełniane są dozwolone, ale nie zalecane

Głównym powodem jest zbyt krótki czas pomiędzy ogłoszeniem nowych przepisów, a ich wejściem w życie. Po pierwsze mogłoby być to problematyczne dla obywateli, ponieważ zakupu maseczek bawełnianych możemy dokonać obecnie niemal w każdym punkcie sprzedażowym, włącznie z dyskontami, natomiast w przypadku bardziej zaawansowanych form sprawa nie jest już tak prosta. Drugim i istotniejszym powodem jest jednak to, iż mogłoby to spowodować gwałtowny wzrost cen takich form ochrony, co z oczywistych względów byłoby niekorzystne dla ogółu kupujących (podobne zjawisko mogliśmy obserwować na początki pandemii, gdy nawet najprostsze maseczki potrafiły osiągać horrendalne ceny). Tak więc, wszystkie maseczki bawełniane są dozwolone, jednak rekomendowane są modele z odpowiednimi filtrami.