Nowe obostrzenia już od soboty. Sprawdź, co przemilczał premier

W nowym rozporządzeniu znalazły się obostrzenia, które premier przemilczał podczas konferencji, np. dotyczące spotkań, nie wiadomo więc co z Wielkanocą.

Na wczorajszej konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawiono nowe przepisy, które wejdą w życie już od soboty, 27 marca 2021 roku. W Dzienniku Ustaw opublikowano już oficjalne rozporządzenie, dotyczące najnowszych obostrzeń. Okazało się jednak, że nie wszystko zgadza się z zapowiedziami z konferencji, a premier przemilczał niektóre kwestie, np. dotyczące udziału w zgromadzeniach.

Widocznie premier Mateusz Morawiecki podczas wczorajszej konferencji nie chciał psuć atmosfery swojego wystąpienia, wobec czego pominął pewną istotną kwestię, która z kolei znalazła się w opublikowanym rozporządzeniu. Chodzi mianowicie o zgromadzenia i uczestnictwo w nich.

Teoretycznie, do tej pory zakazane było organizowanie zgromadzeń powyżej pięciu osób i najnowsze przepisy nie wydają się rewolucyjne, jednak różnica jest wbrew pozorom ogromna. Mianowicie, zakaz dotyczył „organizacji” zgromadzeń. Wobec tego, nadal możliwe były tzw. spontaniczne zgromadzenia społeczne (np. strajki i manifestacje pokojowe), gdyż z założenia, skoro spontaniczne - to nie posiadały one oficjalnie organizatora, więc według prawa konstytucyjnego były całkowicie legalne i zgodne z prawem.

Teraz rząd postanowił zająć się tym zagadnieniem i sprecyzować dotychczasowe przepisy. Nowe rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw dodaje zatem do wcześniejszych przepisów również uczestnictwo w zgromadzeniach.

We wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „organizowania zgromadzeń” zastępuje się wyrazami „organizowania lub udziału w zgromadzeniach – treść nowego rozporządzenia.

Oznacza to, iż od soboty nie tylko organizowanie tzw. zgromadzeń będzie nielegalne, ale również samo uczestnictwo w nich, więc nawet gwarantowane konstytucyjnie prawo do zgromadzeń przestaje wobec nowych przepisów teoretycznie obowiązywać.

W ust.11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust.1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: (przypadków otrzymania oficjalnego pozwolenia, przyp. red). - treść nowego rozporządzenia.

Wielkanoc w świetle nowego rozporządzenia

Co w takim razie z Wielkanocą. Choć premier podczas konferencji używał zwrotów typu „zaleca się” czy „ nie zaleca się” w kontekście organizowania spotkań rodzinnych podczas nadchodzących świąt, co sugerowało brak prawomocności, a jedynie sugestię, to wychodzi teraz na to, iż nie jest to wcale „zalecenie”, ale prawomocny zakaz. Wszak w „imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju” może zawierać się właściwie wszystko, włącznie ze spotkaniami w gronie rodziny.

Prawdopodobnie więc, podobnie jak w przypadku wcześniejszych Świąt Bożego Narodzenia czy Sylwestra, obowiązywać będzie ograniczenie liczby gości do pięciu, z wyłączeniem domowników oraz osób zaszczepionych przeciwko Covid -19. W świetle dość niejasnych przepisów, nie jest to jednak całkowicie pewne#, podobnie jak w przypadku zamieszania związanego z funkcjonowaniem żłobków i przedszkoli.