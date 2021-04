Nowe obostrzenia od poniedziałku – decyzje w sprawie majówki, sportu, żłobków i przedszkoli

Adam Niedzielski ogłosił przepisy, jakie będą obowiązywać od poniedziałku w związku z pandemią. Zmienią się obostrzenia dotyczące żłobków i przedszkoli, a także uprawiania sportu oraz nadchodzącej majówki.

Na dzisiejszej konferencji prasowej, z udziałem obecnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, ogłoszono nowe przepisy dotyczące pandemii Covid-19, które będą obowiązywać od najbliższego poniedziałku, 19 kwietnia 2021 roku.

Na wstępie minister podał informacje o nadal rosnącej liczbie nowych zakażeń w Polsce oraz zgonów w wyniku choroby Covid-19. Poruszono także dramatyczną sytuacje polskiej służby zdrowia, która już jest niewydolna, a wraz ze wzrostem liczby hospitalizacji grozi jej ostateczne załamanie. W związku z powyższym potwierdzono, iż obecny lockdown nie zostanie zniesiony w ciągu najbliższych dni i przynajmniej do kolejnej niedzieli, 25 kwietnia w mocy pozostanie większość dotychczasowych obostrzeń, sukcesywnie przedłużanych od 27 marca, gdy wprowadzono dodatkowe restrykcje.

Minister zdrowia Adam Niedzielski

Żłobki i przedszkola otwarte, sport na powietrzu możliwy

Minister zdrowia zdradził jednak, iż podjęto decyzje o kilku zmianach przepisów, które wejdą w życie od 19 kwietnia i będą w mocy do 25 kwietnia. Główna z nich dotyczy żłobków i przedszkoli, które zostaną w poniedziałek ponownie otwarte. Co więcej, przywrócona zostanie możliwość uprawiania sportu, ale jedynie na świeżym powietrzu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Hotele i majówka

W odpowiedzi na liczne zapytania branży turystycznej i hotelarskiej, a także samych obywateli w sprawie nadchodzącej majówki, rząd postanowił już teraz uregulować te kwestie. Tak więc, do 3 maja przedłużono dotychczasowe restrykcje związane z hotelami oraz obiektami noclegowymi. Oznacza to, iż do tego terminu właścicieli tych obiektów nadal będzie obowiązywać zakaz ich prowadzenia, z wyłączeniem wyszczególnionych ustawowo przypadków, dotyczących m.in. pobytów leczniczo-rehabilitacyjnych, czy podróży służbowych przy zachowaniu odpowiednich procedur formalnych.

Zastrzeżono także, że majówka będzie okresem wzmożonych kontroli, więc tym bardziej odradza się podejmowania prób łamania przepisów sanitarnych

Edukacja, regionalizacja i luzowanie obostrzeń

Adam Niedzielski zapowiedział, że gdy dojdzie do wprowadzania luzowań w obostrzeniach, to na dzień dzisiejszy pewne jest, że odbywać się to będzie regionalnie. Oświadczył także, iż zmiany przepisów będą dotyczyły w pierwszej kolejności edukacji i powrotów dzieci do szkół. Na jakiej podstawie jednak będą podejmowane decyzje o tzw. luzowaniach?

Minister wskazał spadek liczby zakażeń oraz zmniejszenie obłożenia łóżek szpitalnych, a także zwiększenie ilości szczepień wśród osób powyżej 60 roku życia, jako główne kryteria do podejmowania dalszych kroków.

J&J i szczepienia w Polsce

Na konferencji minister zdrowia podjął także kwestię doniesień na temat przypadków zakrzepów u pacjentów zaszczepionych preparatem Johnson&Johnson i ogłosił, że Polska będzie się w tym temacie kierować zaleceniami Europejskiej Agencji Leków. Podkreślił on także, iż należy pamiętać iż mowa tu o 6 przypadkach zarejestrowanych na około 7 milionów szczepień, co i tak jest bardzo niewielkim ryzykiem nawet w przypadku potwierdzenia korelacji ze szczepionką.

