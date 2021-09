Nowe oczyszczacze powietrza Dyson trafiły na rynek - sprawdzamy!

Firma Dyson zaprezentowała właśnie najnowsze oczyszczacze powietrza, które jeszcze skuteczniej wykrywają i niszczą niebezpieczne zanieczyszczenia. Jak się prezentują? Jakie funkcje i możliwości posiadają? Sprawdzamy.

Zamknięci w domu czy w biurze także jesteśmy narażeni na działanie niebezpiecznych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Aby temu zapobiec, warto pomyśleć o odpowiednim oczyszczaczu powietrza, który zagwarantuje świeże i czyste powietrze w naszym otoczeniu. Warto przyjrzeć się najnowszym urządzeniom marki Dyson, które właśnie pojawiły się na rynku. Nowa seria urządzeń została wyposażona w zaawansowaną technologię filtracji oraz ulepszona pod względem technicznym.

Dyson TP09 Dyson HP09

Eliminacja formaldehydu

Jak podkreśla producent, oczyszczacze posiadają nową półprzewodnikową technologią wykrywania formaldehydu*, co oznacza, że urządzenie jest w stanie wychwytywać nie tylko bardzo drobny kurz i alergeny, ale także potrafi zniszczyć potencjalnie niebezpieczne lotne związki organiczne (LZO). Opracowano także specjalny algorytm, aby monitorować właśnie stężenie formaldehydu i uniknąć pomyłek spowodowanych obecnością pozostałych LZO.

*Formaldehyd jest bezbarwnym zanieczyszczeniem gazowym, które może uwalniać się z mebli i produktów zawierających żywice formaldehydowe, czyli m.in. sklejek oraz płyt pilśniowych, materiałów izolacyjnych, farb, tapet, pokostów i środki czystości4. Jego cząsteczki są 500 razy mniejsze niż drobinki o średnicy 0,1 mikrona, co czyni je wyjątkowo trudnymi do wychwycenia. Tymczasem jeśli ten trujący gaz nie zostanie wykryty, może się bezustannie uwalniać, stanowiąc długotrwałe zagrożenie dla zdrowia.

Co istotne, oczyszczacze Dyson zostały też wyposażone w specjalny filtr, który na bieżąco niszczy formaldehyd na poziomie molekularnym. Filtr regeneruje się samoczynnie dzięki cząsteczkom tlenu zawartym w powietrzu, dlatego likwiduje formaldehyd w sposób ciągły i nie wymaga wymiany.

Dyson TP09

Skuteczna i uszczelniona filtracja

Oczyszczacze z najnowszej generacji Dyson posiadają zaawansowany system filtracji, składający się z filtrów w standardzie HEPA H13, które wychwytują wirus H1N1, a także 99,95% cząsteczek o średnicy nawet do 0,1 mikrona, takich jak alergeny, bakterie, pyłki czy zarodniki pleśni. Co ważne, dodano również uszczelnienia wysokociśnieniowe, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło ominąć filtrów i trafić z powrotem do pomieszczenia.

Dyson TP09

Użytkowanie i funkcjonalność

To, co ma wyróżnić najnowsze oczyszczacze Dyson, to jeszcze cichsza praca, ale przy zachowaniu takiej samej skuteczności jak w poprzednich wersjach. Głośność pracy została zmniejszona aż o 20% - zamiast 64 decybeli oczyszczacz generuje teraz na najwyższych obrotach tylko 61 decybeli.

Nowością jest również technologia Air Multiplier™, która umożliwia rozprowadzanie czystego powietrza równomiernie po całym pomieszczeniu, a przy tym dostosowywać temperaturę wydobywającego się powietrza. Wszelkie funkcje można kontrolować za pomocą aplikacji Dyson Link, a także uruchamiać głosem.

Pozostałe funkcje:

Pilot zdalnego sterowania: Namagnesowany pilot można sprytnie przyczepić do urządzenia.

Namagnesowany pilot można sprytnie przyczepić do urządzenia. Czas uśpienia: Domyślnie ustawione przedziały czasowe od 15 minut do 9 godzin.

Domyślnie ustawione przedziały czasowe od 15 minut do 9 godzin. Aplikacja Dyson Link: Aplikacja Dyson Link, dostępna dla systemów iOS i Android, umożliwia monitorowanie poziomów zanieczyszczeń, temperatury i wilgotności powietrza, a ponadto zapewnia wsparcie w zakresie konserwacji i rozwiązywania problemów.

Aplikacja Dyson Link, dostępna dla systemów iOS i Android, umożliwia monitorowanie poziomów zanieczyszczeń, temperatury i wilgotności powietrza, a ponadto zapewnia wsparcie w zakresie konserwacji i rozwiązywania problemów. Sterowanie głosowe: Funkcja kompatybilna z usługami Google Home, Alexa i Siri.

Funkcja kompatybilna z usługami Google Home, Alexa i Siri. Tryb nocny: W trybie nocnym urządzenie monitoruje i oczyszcza powietrze przy użyciu najcichszych ustawień z przyciemnionym wyświetlaczem.

Zaprezentowane zostały dwa warianty oczyszczaczy: Dyson TP09 oraz Dyson HP09.

Dyson HP09 Dyson TP09

