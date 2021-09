Nowe oczyszczacze powietrza Stadler Form - jeszcze lepsza skuteczność

Na rynek oczyszczaczy powietrza trafiły nowe, ulepszone urządzenie marki Stadler Form: Roger 2, Roger little 2 i Roger big 2. Zobaczcie, jak się prezentują, jakie funkcje posiadają oraz ile za nie zapłacimy.

Musimy sobie uświadomić, że nasze samopoczucie oraz zdrowie w dużej mierze zależne są od powietrza, którym oddychamy. Wbrew pozorom zła jakość powietrza to nie tylko efekt zanieczyszczeń komunikacyjnych czy smogu. Okazuje się, że to w naszych domach jesteśmy narażeni na największe niebezpieczeństwo - według WHO powietrze w pomieszczeniach jest od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Na jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach ma wpływ ma szereg czynników, takich jak pyłki, alergeny, patogeny czy różne, przykre zapachy. Niezauważalne dla oka zanieczyszczenia często mają negatywny wpływ na nasze samopoczucie oraz zdrowie - mogą być przyczyną częstego bólu głowy, uczucia suchości oczu, duszności, kataru czy kaszlu. Z pomocą przychodzą nam zaawansowane urządzenia oczyszczające i monitorujące jakość powietrza, jak nowa gama Stadler Form Roger 2.

Nowa, ulepszona wersja oczyszczaczy Stadler Form

Oczyszczacz powietrza Stadler Form z serii Roger to urządzenia wyposażone w dwuetapowy system filtrowania. Tekstylny filtr wstępny - z wbudowaną funkcją zapewnienia higieny Sanitized - zatrzymuje większe cząsteczki kurzu i zanieczyszczenia. Dzięki temu chroni i przedłuża żywotność drugiego i najważniejszego elementu - filtra Dual Filter (to połączenie dwóch rodzajów filtracji – HEPA oraz aktywnego węgla). Został on zaprojektowany tak, by skutecznie usuwać z powietrza drobny kurz, pyłki, bakterie i wirusy.

Jak podkreśla producent, w ciągu zaledwie jednej godziny, Stadler Form Roger 2 jest w stanie trzykrotnie wymienić powietrze w pomieszczeniu o powierzchni do 66 m². Jego skuteczność w zakresie oczyszczania powietrza została potwierdzona badaniami. Przeprowadzone przez międzynarodową grupę badawczą Airmid Healthgroup testy laboratoryjne potwierdziły, że nowe oczyszczacze Roger 2 usuwają z powietrza do 99,9% wirusów grypy A w ciągu 60 minut.

Oczyszczacz umożliwia stały pomiar jakości powietrza w pomieszczeniu za pomocą inteligentnych czujników. Wyniki pomiaru w czasie rzeczywistym wyświetlane są na urządzeniu w formie kolorowej diody – kolor niebieski oznacza dobrą jakość powietrza, pomarańczowy – umiarkowaną, czerwony natomiast złą.

Jak przystało na nowoczesne urządzenie, Oczyszczacz powietrza Rogera 2 można wygodnie obsługiwać z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej Smart Living – Smart Life.

Trzy modele do wyboru

W zależności od naszych indywidualnych potrzeb oraz warunków, do wyboru mamy trzy nowe modele od Stadler Form:

Stadler Form Roger 2 do pomieszczeń o powierzchni do 66 m².

Cena: 2 899 zł

Roger 2 Filtracja Roger 2

Roger little 2 dla mniejszych pomieszczeń jest w stanie zadbać o czyste powietrze w pomieszczeniach do 33 m². Na takim metrażu wymieni je trzykrotnie w ciągu jednej godziny.

Cena: 1 999 zł

Roger big 2 do większych przestrzeni. Zastosowano w nim dwa filtry Dual Filter oraz dwa filtry wstępne. Dzięki temu Roger big 2 jest w stanie efektywnie pracować w dużych pomieszczeniach. Model Roger big 2 w ciągu godziny jest w stanie trzykrotnie wymienić powietrze w pomieszczeniu o powierzchni do 104 m². Mimo większych rozmiarów, bez trudu można go przetransportować do innego pomieszczenia dzięki wygodnym kółkom transportowym

Cena: 1 399 zł

