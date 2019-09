Nowe oczyszczacze powietrza marki Samsung

Firma Samsung poszerza swoje portfolio o nową kategorię produktową. Polska to pierwszy rynek w Europie, na którym dostępne są oczyszczacze powietrza, ułatwiające walkę ze smogiem, kurzem oraz alergenami w domu. Urządzenia usuwają aż do 99,97% szkodliwych zanieczyszczeń.

Coraz więcej Polaków świadomie dba o siebie – stawia na zbilansowaną dietę, ruch fizyczny, balans między pracą a życiem prywatnym. Zwiększa się także świadomość na temat złego stanu powietrza na zewnątrz i jego wpływu na nasze zdrowie. Jakość powietrza, którym oddychamy we własnych domach staje się coraz bardziej istotna dla wielu osób. Czujemy się w nich bezpiecznie i często nie zdajemy sobie sprawy, że szkodliwe dla zdrowia cząsteczki przedostają się do pomieszczeń, w których spędzamy najwięcej czasu. Chcąc mieć pewność, że niezależnie od ilości zanieczyszczeń na zewnątrz oddychamy czystym powietrzem, koniecznością staje się posiadanie urządzeń oczyszczających.

- Oczyszczacz powietrza to urządzenie, z którego możemy korzystać przez cały rok. Jesienią i zimą pomaga w walce ze smogiem, wiosną i latem będzie doskonałym wsparciem dla alergików. Na co dzień zadba o jakość powietrza w naszych mieszkaniach i biurach eliminując smog, kurz, bakterie, roztocza oraz niebezpieczne dla zdrowia gazy. Cieszymy się, że jako marka Samsung mamy w swojej ofercie kolejne innowacyjne urządzenia, które pomogą dbać o jakość powietrza w naszych domach – mówi Piotr Stelmachów, Head of Consumer Electronics Division w Samsung Electronics Polska.

Oczyszczacze marki Samsung wyposażone są w szereg technologii ułatwiających szybkie i sprawne wykrywanie oraz usuwanie zanieczyszczeń w powietrzu. Każdy z nich posiada 3 filtry oczyszczające powietrze z aż 99,97% szkodliwych cząsteczek o wielkości od 0,3 mikrometra. Filtr wstępny zatrzymuje m.in. kurz i sierść, filtr węglowy eliminuje niebezpieczne gazy i zapachy, z kolei filtr HEPA 13 walczy z alergenami, bakteriami i roztoczami oraz wyłapuje cząsteczki PM1,0; PM2,5 i PM10. Istotną funkcją jest także czujnik gazu, który wykrywa nieprzyjemne zapachy i niebezpieczne dla zdrowia gazy, w tym formaldehyd. O jakości powietrza poinformuje 4-kolorowy wskaźnik, gdzie kolor czerwony oznacza bardzo zły stan, a niebieski bardzo dobry. Urządzenia dostępne są w pięciu modelach, dzięki czemu można je dopasować do potrzeb różnych użytkowników.

Model AX90R7080WD o mocy 90W stworzony jest do dużych pomieszczeń. Jego zasięg to aż 90 m2. Dzięki 3-kierunkowemu przepływowi powietrza, pomieszczenie oczyszczane jest znacznie szybciej. Aby mieć pewność, że nasze mieszkanie oczyszczane jest na bieżąco, możemy sprawdzić informację o stężeniu cząsteczek PM1,0; PM2,5 i PM10 na numerycznym wyświetlaczu. Oczyszczaczem można wygodnie sterować za pomocą aplikacji SmartThings™, np. zdalnie włączyć, wyłączyć czy sprawdzić stan powietrza w danej chwili w naszym domu.

Na mniejszych powierzchniach (60 m2 i 40 m2) sprawdzi się model AX60R5080WD z kółkami umożliwiającymi łatwe przemieszczanie oraz model AX40R3030WM z wygodnym uchwytem. Pierwszy z nich posiada numeryczny wyświetlacz na bieżąco informujący o stężeniu cząsteczek PM1,0; PM2,5 i PM10. Urządzenie można połączyć z aplikacjąAX34R3030WW i zdalnie zarządzać jego funkcjami. Drugi model, oprócz oczyszczania powietrza, umożliwia także stworzenie przytulnej atmosfery w domu. Wszystko za sprawą dużej powierzchni 4-kolorowego wyświetlacza, który emituje światło w różnych kolorach, zmieniających się w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu.

Najmniejszy model AX34R3030WW to doskonałe rozwiązanie np. do niedużego studia. Urządzenie pracuje cicho, na poziomie osiągającym nawet 45 dB, dlatego nie będzie powodowało uciążliwego hałasu na niewielkim metrażu. Oczyszczacz, tak samo jak, pozostałe modele wyłapuje z powietrza nawet 99,97% cząsteczek o wielkości od 0,3 mikrometra.

Model Cube AX47R9080SS wyróżnia się na tle innych modeli eleganckim, minimalistycznym designem. Oczyszczacz ma formę sześcianu oraz ciemny kolor, dzięki czemu wpisuje się do estetyki nawet najbardziej designerskiego wnętrza. Urządzenia Cube można łączyć ze sobą poprzez postawienie jednego na drugim i tym samym podwoić powierzchnię oczyszczania aż do 94m2. Po połączeniu urządzeń wystarczy jeden kabel zasilający. Również jeden wyświetlacz wystarczy do obsługi połączonych ze sobą urządzeń. Do połączenia urządzeń wystarczy jeden kabel zasilający. Obsługa połączonych ze sobą modeli możliwa jest również z poziomu jednego wyświetlacza.

Ponadto wszystkie modele wyposażone są w czujnik gazów, czujnik pyłu, blokadę rodzicielską oraz wskaźnik zużycia filtra. Oczyszczacze marki Samsung są wyjątkowo ciche. Wybierając tryb nocny urządzenia pracują z natężeniem nawet 18 dB, a wyświetlacz jest wyłączony. Dzięki temu oczyszczacze powietrza Samsung sprawdzą się doskonale także w sypialni czy pokoju dziecka, dbając o zdrowy oraz spokojny sen młodszych i starszych domowników.