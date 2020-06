Nowe oferty dla klientów Play - sieć 5G i 70 GB internetu

Sieć komórkowa Play wprowadza nowe oferty dla swoich klientów - powiększone pakiety danych, najnowsze smartfony oraz możliwość korzystania z sieci najnowszej generacji – 5G.

Od 9 czerwca na klientów indywidualnych Play czekają nowe oferty, z których będą mogli skorzystać w zależności od swoich potrzeb. Każdy z dostępnych abonamentów oferuje nielimitowane SMS-y, MMS-y i rozmowy, a także duży pakiet danych - w ofercie M jest to 20 GB, natomiast w L aż 70 GB. Użytkownicy HOMEBOX będą mogli skorzystać z nielimitowanych GB w telefonie i routerze domowym. Nie zabraknie również dodatków na start - dostępna będzie usługa PLAY NOW wraz z pakietem podstawowych kanałów lub usługa Bezpieczna Rodzina, dzięki której można sprawdzić miejsce pobytu swoich bliskich czy szybko wezwać pomoc. Klienci, którzy skorzystają z nowej oferty Play, w taryfie M otrzymają trzymiesięczną subskrypcję TIDAL lub sześciomiesięczną w przypadku opcji L i HOMEBOX.

Dla ofert DUET czy RODZINA operator proponuje prostą i korzystną propozycję – bez względu na wybór taryfy druga i kolejne osoby zapłacą tylko 35 zł. Propozycja dla grup jest prosta – 35 zł za dodatkowe osoby, nieważne którą taryfę klient wybierze. Dla dużych rodzin Play przygotował jeszcze jeden bonus – 5 karta w każdej ofercie RODZINA jest wydawana za 0 zł miesięcznie.

Nowi klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do sieci Play mogą zyskać aż do sześciu miesięcy bez opłat abonamentowych. Wszyscy zainteresowani nowymi ofertami mogą się na nie zdecydować w salonie, przez sklep internetowy lub przez kontakt z infolinią – urządzenie i karta SIM zostaną wydane od ręki lub dostarczone kurierem pod wskazany adres, a wszystkimi formalnościami zajmie się zespół Play.

Sieć 5G

Klienci wybranych ofert będą mogli bez żadnych dodatkowych opłat korzystać z najnowszej technologii internetowej - sieci 5G. Play jako pierwszy włączył do swojej oferty telefon obsługujący 5G, a teraz proponuje swoim klientom kolejne smartfony obsługujące tę technologię. W nowych taryfach znalazły się między innymi LG V60 ThinQ 5G oraz Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Co więcej dostęp do sieci 5G bez dodatkowych opłat zyskają nie tylko osoby, które zdecydują się na jedną z nowych taryf, ale także posiadacze wybranych dotychczasowych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.play.pl