Nowe opakowania iPhone 12 w praktyce - jak wyglądają w praktyce?

Apple chwali się, że ze względu na wyrzucenie ładowarki i słuchawek z opakowań iPhone'a ratuje środowisko. Sprawdzamy, jak w praktyce wyglądają nowe pudełka.

Apple podczas wrześniowej premiery Apple Watch Series 6 poinformowało, że nie będzie już dołączać ładowarek do zestawu. Dotyczy to zegarków oraz smartfonów. Decydując się na zakup komputera czy tabletu nadal otrzymamy stosowny zasilacz w pudełku.

Opakowanie iPhone 12

Wraz z debiutem nowych modeli iPhone'a, Apple wyrzuciło ładowarki oraz zestaw słuchawkowy z pudełek wszystkich sprzedanych obecnie modeli. Oznacza to, że iPhone'a SE 2020, iPhone'a Xr, iPhone'a 11 oraz najnowsze modele iphone'a 12 dostarczane są jedynie z przewodem USB Typu C do Lightning.

Apple informuje, że wszystko w celu ochrony naszego środowiska. Nowe opakowania mają około 2-krotnie mniejszą objętość, co pozwala na zoptymalizowanie całego procesu logistyki i pozytywnie wpłynąć na wydzielanie CO2 do atmosfery.

W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia nowych opakowań. Na Twitterze znaleźliśmy fotografię pokazującą nowe oraz stare pudełko iPhone'a 11. Przypominamy, że do wtorku iPhone 11 sprzedany był z 5 W zasilaczem, przewodem USB Typu A do Lightning oraz słuchawkami EarBuds. W nowym pudełku znajdziemy jedynie smartfona, przewód USB Typu C do Lightning oraz skróconą instrukcję obsługi.

Na fotografii widać, że nowe pudełko faktycznie jest znacznie mniejsze od tego, w którym iPhone 11 sprzedawany był jeszcze kilka dni temu.

Przypominamy, że już dziś startuje przedsprzedaż iPhone'a 12 oraz iPhone'a 12 Pro.