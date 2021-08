Nowe opcje bezpieczeństwa dla dzieci w Google i YouTube

Google i YouTube otrzymają nowe opcje bezpieczeństwa dla dzieci i nastolatków. Zmiany dotyczą m.in. nowych zasad usuwania obrazów dla nieletnich:

"Dziecko" to dla Google każdy użytkownik sieci do 13. roku życia. Już wcześniej pojawił się Family Link, mający za zadanie umożliwić konfigurowanie nadzorowanych kont dla dzieci, a teraz wchodzą kolejne zmiany. Pierwsza to szereg opcji usuwania informacji z wyszukiwarki Google. Każda osoba poniżej 18. roku życia, a także jej rodzic lub opiekun będzie mogła poprosić o usunięcie swoich zdjęć z wyników wyszukiwania grafiki Google.

Wyszukiwarka będzie lepiej przystosowana do tego, aby usuwać przed dziećmi i nieletnimi materiały dla dorosłych, których nie wyszukiwali. SafeSearch to funkcja pomagająca odfiltrować z wyników wyszukiwania treści przeznaczone dla pełnoletnich. W YouTube Google zamierza zmienić domyślne ustawienie przesyłania na najbardziej prywatną opcję dostępną dla nastolatków w wieku 13-17 lat. Podobne zmiany dotyczą także Asystenta Google i historii lokalizacji - zostanie ona domyślnie wyłączona dla osób poniżej 18. roku życia.

Zmiany obejmą także reklamy. Jak podaje Google:

Będziemy rozszerzać zabezpieczenia, aby zapobiec wyświetlaniu nastolatkom kategorii reklam o charakterze kontrowersyjnym i zablokujemy kierowanie reklam na podstawie wieku, płci lub zainteresowań osób poniżej 18 roku życia. W ciągu najbliższych miesięcy zaczniemy wprowadzać te aktualizacje we wszystkich naszych usługach na całym świecie. Naszym celem jest zapewnienie dodatkowej ochrony i udostępnianie reklam w Google dostosowanych do wieku użytkowników.

