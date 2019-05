Nowe pamięci Intel Optane M15 drugiej generacji

Pamięci Intel Optane należące do drugiej generacji wreszcie zwiększają liczbę używanych linii PCIe.

Mobilne procesory Intel Core należące do dziesiątej już generacji to nie jedyne nowości, jakie zostały zaprezentowane przez Intela w ostatnim czasie. W gąszczu informacji o nowych CPU możemy odnaleźć także wzmianki o nowych pamięciach Intel Optane drugiej generacji, które zwiększają wydajność pamięci masowej. Pojemności pozostały niezmienione.

Źródło: pcworld.com

Intel opisuje nowy model Optane Memory M15 jako drugą generację dostępnych na rynku pamięci Optane Memory M10, które zostały zaprezentowane w zeszłym roku. Optane Memory to technologia, która pozwala na zapisywanie często używanych plików oraz pamięci wymiany oraz cache na szybkich nośnikach SSD, aby przyśpieszyć szybkość reakcji i zwiększyć komfort pracy z komputerami wyposażonymi w klasyczne dyski talerzowe HDD. Pamięć Optane nie może być użyta jako dysk systemowy.

Optane Memory M15 przynosi znaczący wzrost wydajności za pomocą aktualizacji używanego interfejsu do PCIe X4 trzeciej generacji. Poprzedni model Optane Memory z nieznanych nam powodów wykorzystywał jedynie dwa pasma PCIe trzeciej generacji.

Intel przekazał, że nowe pamięci Intel Optane Memory M15 osiągają sekwencyjną prędkość odczytu do 2000 MBps. Zapis ma wynosić do 900 MBps. To duży wzrost wydajności w porównaniu do poprzednika, który oferował 1450 MBps sekwencyjnego odczytu i 640 MBps zapisu. Jest jednak jeszcze jedna kwestia, która powoduje, że nowe pamięci Optane Memory M15 staną się jeszcze lepsze od poprzednich modeli. Nowy model znacznie zwiększoną wytrzymałość, która wynosi teraz 450 000 losowych odczytów i 220 000 losowych zapisów. Optane Memory M10 oferowały 250 000 losowych odczytów i 140 000 losowych zapisów.

Podsumowując różnica pomiędzy nowymi i starymi pamięciami Intel Optane powinna być zauważalna. Wynika to z wykorzystania większej ilości linii PCIe. Z drugiej strony ceny dysków SSD cały czas spadają, co powoduje że w niedługim czasie Intel Optane Memory mogę przestać być nam potrzebne.

Nowe pamięci Intel Optane Memory M15 objęte są 5 letnią gwarancją producenta, która gwarantuje 365 TB zapisu danych przez cały okres użytkowania. Intel poinformował, że na rynku pojawią się pamięci o pojemności 16 GB, 32 GB oraz 64 GB. Nie znamy jeszcze cen i daty wprowadzenia Optane M15 na rynek. Intel przekazał jedynie, że pojawią się one w sklepie w trzecim kwartale bieżącego roku.