Nowe, praktyczne funkcje trafiają do Media Playera oraz Aparatu w Windows 11. Spodobają Ci się

Windows Media Player został odświeżony i zaktualizowany. Wprowadzono do niego funkcję, której domagali się sami użytkownicy, a którą producent zapowiadał już od jakiegoś czasu. Poprzednie zmiany dotyczyły wprowadzenia Fluent Design, co zmieniło odtwarzacz tylko wizualnie. Teraz poprawka dodaje funkcje, które były dostępne na Windows 10 - i wcześniejszych edycjach. Są one związane z odtwarzaniem oraz rippowaniem płyt Audio CD. Co więcej - jest to bardzo wygodny proces, a użytkownik może wybrać jeden z formatów przerzucenia utworów z CD do formy cyfrowych plików: AAC, WMA, ALAC oraz bezstratny FLAC.

Systemowa aplikacja Aparat również doczekała się odnowienia. Odpowiada za to oczywiście Fluent Design, a do funkcji doszło skanowanie kodów kreskowych i QR. Poza tym nic nie uległo zmianie, czyli nadal możesz cieszyć się doskonale znanymi narzędziami. Wszystko to dla użytkowników Windows 11, a jak znam życie - na tym nie koniec. Zapewne kolejne możliwości dla obu aplikacji zostaną wprowadzone wraz z jesienna aktualizacją 22H2.

