Nowe procesory Apple to prawdziwe bestie. Jakie ulepszenia przynoszą M2 Pro i M2 Max?

Apple nieoczekiwanie wprowadziło na rynek nowe komputery oraz procesory. Sprawdzamy, jakie zmiany względem poprzedniej generacji wprowadzają nowe SoC.

Zupełnie bez zapowiedzi Apple przygotowało dla nas niezłą bombę. We wtorkowy wieczór firma z Cupertino zaprezentowała na swojej stronie kilka nowości - najnowsze MacBooki Pro 14" i 16" oraz dwa nowe Mac'i Mini. Dużym wspólnym mianownikiem tych konstrukcji jest jednak ich procesor. Producent zdecydował się w ten sposób przedstawić także dwa kolejne SoC z rodziny M2 - M2 Pro oraz M2 Max. W tym artykule przyjrzymy się obu czipem i sprawdzimy, co potrafią- przynajmniej według Apple.

Oczywiście na tę chwilę są to tylko dane prognozowane przez producenta, nie powinniśmy wiec bardzo się przywiązywać do statystyk i benchmarków prezentowanych przez Apple. Dokładne dane dostaniemy dopiero po 24 stycznia, kiedy to pierwsze egzemplarze trafią w ręce niezależnych testerów. Sprawdźmy jednak na razie, co zapowiada firma z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Średnia półka wydajności - nowy M2 Pro

Przyjrzyjmy się najpierw "średniakowi" wśród SoC od Apple, czyli M2 Pro. Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji, do wyboru są dwa warianty tego procesora. Niższy daje nam do dyspozycji 10 rdzeni procesora (6 rdzeni wydajnościowych i 4 energooszczędne) oraz 16 rdzeni GPU. Z kolei wyższa wersja zapewnia 12 rdzeni procesora oraz 19 rdzeni GPU. W tym przypadku CPU ma 8 rdzeni wysokiej wydajności i 4 rdzenie energooszczędne.

Dodatkowo do naszej dyspozycji jest 16 rdzeni Neural Engine oraz 16 lub 32 GB zintegrowanej pamięci RAM (działającej również jako pamięć współdzielona karty graficznej) o przepustowości do 200 GB/s. Obie wersje mają także dedykowany silnik dekodowania wideo.

Warto także wspomnieć o możliwościach podłączenia zewnętrznych wyświetlaczy. M2 Pro w każdej konfiguracji obsługuje do dwóch monitorów zewnętrznych o rozdzielczości maksymalnej 6K 60 Hz.

Jeśli chodzi o osiągi, porównania w stosunku do poprzednich modeli mogą napawać nas optymizmem. W większości benchmarków Apple pokazuje, że możemy się spodziewać przyspieszenia wszelkich czynności - czy to kompilowania programów, czy też obróbki - to około 25-40% lepsze osiągi niż poprzedni model z M1 Pro. Oczywiście patrząc na porównania od Apple, które za podstawę stawiają już dość wiekowe modele z procesorami Intela, są o wiele bardziej imponujące i sięgają nawet dziesięciokrotnego zwiększenia szybkości.

Procesor M2 Pro jest aktualnie dostępny w trzech konstrukcjach. Jeśli chodzi o wariant z 10 rdzeniami CPU i 16 rdzeniami GPU, możemy go kupić w Mac'u mini oraz MacBooku Pro 14". Wyższa wersja jest z kolei dostępna zarówno w dwóch wspomnianych maszynach, jak i większym MacBooku Pro 16".

Najmocniejszy nowy procesor od Apple - oto M2 Max

Od wczoraj najnowszym i najmocniejszym procesorem od firmy z Cupertino jest M2 Max. Jest to konstrukcja, podobnie jak niższy wariant M2 Pro, dostępna w mocniejszej oraz słabszej konfiguracji, co wiąże się oczywiście z procesem wytwarzania procesorów. Dzięki takiej stratyfikacji Apple może użyć nawet tych układów, które w wyższej wersji mogłyby niedomagać.

M2 Max dostępny będzie w wariantach z 12 rdzeniami procesora oraz 30-rdzeniowym lub 38-rdzeniowym GPU. W obu przypadkach CPU składa się z 8 rdzeni wydajnościowych oraz 4 rdzeni energooszczędnych. W najniższej konfiguracji procesor będzie wyposażony w 32 GB zunifikowanej pamięci RAM, możliwe będzie rozszerzenie jej do 64 GB lub, w przypadku M2 Max z 38-rdzeniowym GPU, aż do 96 GB. W tym przypadku przepustowość pamięci wynosi już 400 GB/s.

Tutaj także dostajemy 16-rdzenowy układ Neural Engine oraz sprzętowy dekoder wideo. M2 Max obsługuje nawet 3 wyświetlacze o maksymalnej rozdzielczości 6K 60Hz.

Jeśli chodzi o sam procesor, M2 Max nie różni się specjalnie jeśli chodzi o wydajność od M2 Pro - on także będzie około 25-40% szybszy od poprzednika a jego prędkość nie powinna różnić się od wersji M2 Pro - są to te same układy CPU z tą samą liczbą rdzeni. Różnicę za to zauważymy w graficznie wymagających zadaniach. M2 Max powinien być około 80% szybszy od swojego mniejszego odpowiednika a także około 40% szybszy od wersji M1 Max.

Oczywiście aby potwierdzić te wyniki należy poczekać na testy niezależnych publikacji, jednak wygląda na to, że będzie to naprawdę spora poprawa względem poprzedniej generacji SoC od Apple.

M2 Max będzie dostępny na tę chwilę w dwóch urządzeniach - MacBooku Pro 14" oraz MacBooku Pro 16". Niestety nie znajdzie on miejsca w Mac'u mini - tam najmocniejszym dostępnym układem będzie M2 Pro. W przypadku zarówno większego, jak i mniejszego laptopa, będziemy mogli wybrać zarówno wariant z 30-rdzeniowym GPU, jak i wersję z kartą graficzną mającą 38 rdzeni.