Nowe procesory Snapdragon wyciekły przed premierą! Duże zmiany

Od wielu miesięcy świat technologii niecierpliwie czeka na ulepszoną wersję zeszłorocznego Snapdragona 8 Gen 1. Poprzedni procesor firmy Qualcomm nie spotkał się z ciepłym przyjęciem ze względu na swoje problemy z dużym poborem energii. Już dzisiaj w nocy powinniśmy dostać oficjalne informacje na temat jego następcy, Snapdragona 8 Gen 1+ - na 20 maja firma przewidziała swój event, na którym ma zaprezentować kilka procesorów.

Jeszcze przed tym wydarzeniem prezentujemy przecieki, które wydają się uchylać rąbek tajemnicy dotyczącej specyfikacji nowego flagowego układu. Według innych informacji, na wydarzeniu ma się również pojawić nowy Snapdragon 7 Gen 1 -propozycja do telefonów ze średniej półki cenowej

Snapdragon 8 Gen1+ (SM8475)

• TSMC 4nm Process

• CPU

1xCortex X2 + 3xCortex A710 + 4xCortex A510

• GPU: Slightly Upgraded

• Performance is increased about 10%

• Power Consumption is reduced by 30%

• Energy Efficiency is increased by 30%

• CPU frequency is 2.99GHz