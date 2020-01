Nowe procesory mobilne AMD Ryzen bez wsparcia dla PCIe 4.0

Obecnie PCIe 4.0 znajdzie się tylko i wyłącznie w komputerach stacjonarnych.

AMD w 2019 roku odrobiło straty, a pod pewnymi względami wyprzedziło także konkurencję. Po raz pierwszy wprowadzono do sprzedaży procesory desktopowe wyprodukowane w 7 nm procesie technologicznym podczas, gdy Intel nadal ma problemy z produkcją w 10 nm. Dodatkowo czerwoni jako pierwsi zaimplementowali PCIe 4.0 w chipsecie X570. Intel przez spory okres czasu bagatelizował nowy standard, co do doprowadził do tego, że dyski PCIe 4.0 produkcji Intel'a testowane są na komputerach wyposażonych w procesory AMD Ryzen.

Teraz okazuje się, że mobilne procesory Ryzen 4000 w porównaniu do stacjonarnych odpowiedników nie są kompatybilne ze standardem PCIe 4.0.

Firma AMD obecnie bardzo mocno naciska na implementacje PCIe 4.0 w stacjonarnych platformach wysokiej wydajności, a obecność nowego standardu jest sporym motorem napędowym komputer z procesorami Zen 2. Jednocześnie AMD zdecydowało się nie implementować PCIe 4.0 w procesorach mobilnych, przez co układy te stracą sporą przewagę w stosunku do konkurencyjnych chipów Intel'a.

Według pracownika AMD Scott'a Stankard'a układy mobilne Ryzen 4000 kompatybilne są z PCIe 3.0 zamiast 4.0, ponieważ w przypadku notebook'ów nie ma zbyt wielu scenariuszy, które pozwoliłyby na wykorzystanie nowego standardu. Prawdopodobnie brak PCIe 4.0 przyczynia się także do obniżenia ceny układów.

AMD ma rację, ale wcześniej producent nie zważał na to, że nie ma możliwości realnego wykorzystania nowych technologii.

Jednocześnie czerwoni potwierdzili, że technologia SmartShift nie obsługuje synchronizacji, przez co użytkownicy nie będą w stanie jednocześnie korzystać ze zintegrowanej karty graficznej oraz dedykowanego procesora graficznego Radeon.

