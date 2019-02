Nowe produkty Apple w 2019 roku. Jakie urządzenia możemy zobaczyć wkrótce?

Śledzimy pogłoski na temat wszystkich nowych produktów Apple, które mogą pojawić się w najbliższym czasie, takich jak: tańszy iPhone, nowe komputery Mac i akcesoria.

Pomimo niesprzyjającej pogody wiosna zbliża się coraz bardziej, a wraz z nią nadchodzi oczekiwanie na nowe produkty Apple oraz na konferencję deweloperską WWDC.

Plotki o nowych słuchawkach AirPods, iPhone SE2, a nawet nowym iPad mini i usługach są już wszechobecne w sieci. Wygląda na to, że rok 2019 może być dla Apple udany pod względem ilości nowych urządzeń. Czy Apple zdoła zapobiec problemom, z jakimi zmaga się od jakiegoś czasu? Tego dowiemy się najprawdopodobniej już za kilka miesięcy. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie nowości Apple zaoferuje klientom w 2019 roku.

W 2018 roku byliśmy świadkami premiery głośnika HomePod w luty, nowego iPad'a w marcu, nowego MacBook'a Pro w lipcu, nowego Apple Watch oraz nowych modeli iPhone'a we wrześniu, a także długooczekiwanym odświeżeniem MacBook'a Air i Mac'a Mini w październiku. W tym roku możemy spodziewać się kolejnych nowości firmy z Cupertino.

W tym artykule zbieramy wszystkie informacje i plotki o nowych produktach, które Apple planuje wprowadzić na rynek w tym roku. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie produkty Apple mogą znaleźć się w sklepie w 2019 roku. Sprawdzamy także, jakie nowości w kwestii oprogramowania planuje wprowadzić Apple.

iPhone SE2

Źródło: Macworld

W 2018 roku Apple wprowadziło do sprzedaży iPhone'a Xs, Xs Max oraz tańszą podstawową wersję Xr. Wiele użytkowników Apple miała nadzieję ujrzeć jeszcze jeden model - następce iPhone'a SE wprowadzonego na rynek w marcu 2016 roku. Wśród użytkowników Apple i nie tylko nadal istnieje duża rzesza fanów smartfonów o kompaktowych wymiarach.

Jeżeli nowy model zostanie wprowadzony na rynek prawdopodobne jest, że nie otrzyma żadnych nowych funkcji, ani wyposażenia. Prawdopodobnie Apple zaimplementuje funkcje znane już z obecnych modeli, ponieważ iPhone SE2 z pewnością nie będzie drogim modelem. W środku otrzymamy prawdopodobnie procesor A10 Fusion lub nowszy wsparty co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz co najmniej 32 GB pamięci wewnętrznej. Istnieją także plotki, jakoby Apple miało porzucić klasyczny design i Touch ID tworząc mniejszy odpowiednik iPhone'a X z FaceID. Model ten mógłby zastąpić iPhone'a 7 lub 8.

Kiedy możemy się spodziewać nowego iPhone'a SE? Prawdopodobnie wiosną.

Źródło: Macworld

iPad mini

Źródło: Apple

Wspominając o małych urządzeniach nie możemy zapominać o najmniejszym modelu iPad'a - mini. Byliśmy całkowicie pewni, że dni iPad'a mini są policzone. W ofercie Apple pozostaje w sprzedaży czwarta generacja po raz pierwszy zaprezentowana we wrześniu 2015 roku oparta na przestarzałym procesorze A8, która na dodatek jest droższa od podstawowego modelu iPad'a 9,7, a teraz co jakiś czas słyszymy o plotkach dotyczących nowego zmodernizowanego iPad'a mini. Prawdopodobnie wyposażony on zostanie w nowsze podzespoły. Możliwe jest także dodanie obsługi Apple Pencil.

Kiedy możemy się spodziewać nowego iPad'a mini? Prawdopodobnie wiosną.

Usługi strumieniowania i Apple TV

W 2019 roku Apple planuje uruchomienie nowej usługi strumieniowego przesyłania filmów i seriali w formie subskrypcji. Nie jest tajemnicą, że w Cupertino trwają prace nad własnymi programami, co może potwierdzać, że Apple planuje stworzyć własny serwis VOD mocno zintegrowany z innymi urządzeniami i Apple TV.

Treści te będą prawdopodobnie dostępne w telefonach iPhone, iPad i Apple TV, a także we wszystkich telewizorach, które oferują wsparcie dla AirPlay 2. Mamy również nadzieję, że użytkownicy komputerów Mac będą mogli oglądać te nowe treści również za pośrednictwem nowej aplikacji lubi iTunes.

Źródło: Apple

W przypadku Apple TV prawdopodobnie nie doczekamy się znaczących zmian. Słychać pogłoski, jakoby Apple szykowało się do wypuszczenia na rynek mniejszej, uboższej i tańszej wersji Apple TV, która mogłaby pomóc spopularyzować nową usługę VOD. Co raz więcej producentów∑ telewizorów implementuje wsparcie dla AirPlay 2, więc w przyszłości Apple TV może stać się zbędne.

Kiedy? Prawdopodobnie wiosną.

AirPower

Źródło: Macworld

We wrześniu 2017 roku podczas prezentacji iPhone'a 8, 8 Plus oraz X Apple ujawniło, że zamierza wprowadzić do sprzedaży własną ładowarkę bezprzewodową do swoich urządzeń. Podstawka do ładowania została nazwana AirPower i po prawie półtora roku od jej prezentacji Apple nadal nie wprowadziło jej do sprzedaży. Po takim czasie wiele osób zdążyło już zapomnieć, że urządzenie to zostało zaprezentowane, a chyba nawet samo Apple ma z nim obecnie problem.

Jeżeli AirPower zostanie wprowadzone do sprzedaży będzie w stanie naładować wiele urządzeń (iPhone'a, AirPods, Apple Watch, inne urządzenia wspierające ładowanie bezprzewodowe) w jednym czasie inteligentnie analizując, któremu urządzeniu jaką część swojej mocy przekazać, aby jak najbardziej efektywnie naładować każde z urządzeń.

AirPower na pewno nie będzie najtańszą ładowarką bezprzewodową na rynku, jednak dla użytkowników sprzętu z Cupertino może okazać się ona najlepsza. O ile sam producent zdecyduje się wprowadzić ją do produkcji.

Mamy nadzieję, że Apple rozwiązał problemy, jakie napotkał przy produkcji AirPower i w tym roku naprawdę zdecyduje się wprowadzić ładowarkę do sprzedaży.

Kiedy możemy się spodziewać AirPower ? Prawdopodobnie wiosną, albo nigdy.

AirPods 2

Źródło: Apple

Pierwsza generacja AirPods została wprowadzona na rynek w 2016 roku co zbiegło się w czasie z prezentacją iPhone'a 7 (pierwszego modelu pozbawionego gniazda Jack). Na początku wiele osób było sceptycznie nastawionych do pomysłu na bezprzewodowe słuchawki od Apple. Od tego czasu dzięki swojej wygodzie w użyciu, kompaktowych wymiarach i odpowiednio wysokiej jakości dźwięku stały się one wszechobecne na ulicach dużych miast na całym świecie.

Spekulowano, że Apple odświeży AirPods'y pod koniec 2018 roku, jednak tak się nie stało, a samo Apple skupiło się na MacBook'u Air i Mac'u Mini.

Prawdopodobnie wiosną tego roku Apple zdecyduje się zaprezentować drugą generację słuchawek bezprzewodowych AirPods. Mają one zapewnić wsparcie dla Siri, stać się wodoodporne, posiadać lepszą redukcję szumów i być może nowe wersje kolorystyczne oraz czujniki biometryczne.

Zgodnie z ostatnim trendem Apple nowe słuchawki prawdopodobnie będą droższe od obecnej generacji, ale nic nie jest jeszcze przesądzone.

Kiedy możemy się spodziewać AirPods 2 ? Prawdopodobnie wiosną.

HomePod 2

Źródło: Apple

Pierwszy HomePod został zaprezentowany w zeszłym roku. Mamy nadzieję, że Apple nadal będzie rozwijać ten produkt. Być może zaoferuje go nam w niższej cenie. Możliwe jest także, że Apple zaprezentuje mniejszy i tańszy głośnik HomePod, który mógłby konkurować z tańszymi odpowiednikami Amazon i Google.

Ciekawym rozwiązanym byłaby współpraca z Beats podczas tworzenia kolejnej generacji głośnika.

Kiedy możemy się spodziewać HomePod ? Niewiadomo.

MacBook

Źródło: Apple

W październiku zaprezentowano nowego MacBook'a Air jednocześnie nie aktualizując podzespołów dwunastocalowego MacBook'a. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy MacBook Air w obecnej formie nie zastąpi MacBooka. Ma mocniejsze podzespoły, podobne wymiary, jest tańszy i posiada czytnik linii papilarnych.

Najbardziej prawdopodobnym sposobem aktualizacji MacBook'a byłoby wprowadzenie procesorów nowej generacji, wsparcia dla Thunderbolt 3 oraz obniżenie ceny, tak aby MacBook był podstawowym urządzeniem przenośnym od Apple.

Przy aktualizacji modelu wprowadzona zostanie na pewno nowa generacja motylkowej klawiatury, która w poprzednich wersjach sprawiała problemy i zmusiła Apple do otwarcia bezpłatnego programu naprawczego.

Istnieją pogłoski, jakoby Apple planowało zastosować w MacBook'u procesory ARM własnej konstrukcji.

Kiedy możemy się spodziewać nowego MacBook'a ? Możliwe, że wiosną/na początku lata.

MacBook Pro

Źródło: Macworld

MacBook Pro został zaktualizowany w 2018 roku, ale Apple nie zmodyfikowało podstawowej wersji nieposiadającej paska TouchBar.

Mamy nadzieję, że rok 2019 przyniesie aktualizację podstawowych modeli MacBooka Pro z 13 calowym ekranem, wprowadzi możliwość zastosowania w nich 32 GB pamięci operacyjnej RAM i nie zastąpi najtańszej wersji modelem Air.

Słyszymy również pogłoski od analityka Apple Ming Chi Kuo, które sugerują, że możemy zobaczyć 16 calowego MacBooka Pro w 2019 roku. Większy ekran będzie wynikiem zmniejszenia ramek wokół ekranu.

iMac

Źródło: Apple

Rok 2018 był w rzeczywistości bardzo ważny dla iMac'a. W 2018 roku minęło 20 lat, od kiedy Apple uruchomiło sprzedaż pierwszego iMac'a. Mimo tej rocznicy firma nie zdecydowała się na wprowadzenia nowego modelu ani aktualizację podzespołów. Być może Apple tego nie zrobiło bo planuje zupełnie nową konstrukcję swojego komputera all-in-on (obecna forma stosowana jest od 2012 roku)? Słyszeliśmy o sugestii całkowitego wycofania dysków HDD w iMac'u, co byłoby bardzo dobrym krokiem. Obecnie tylko iMac może być zakupiony z wolnym dyskiem talerzowym HDD.

Powinniśmy również zobaczyć nowe procesory Coffee Lake Intel'a.

Kiedy? Możliwe, że wiosną.

iMac Pro

Źródło: Apple

iMac Pro został zaprezentowany w grudniu 2017 roku i od tego czasu nie doczekał się żadnej aktualizacji. Możliwe, że Apple zaktualizuje podzespoły tego modelu wraz z prezentacją długo wyczekiwanego Mac'a Pro, o którym przeczytasz poniżej.

Kiedy możemy spodziewać się nowego iMac'a Pro? Na WWDC w czerwcu.

Mac Pro

Źródło: Apple

Mac Pro jest obecnie przestarzałym modelem. Ostatnia generacja została zaprezentowana w 2013 roku. Obecnie nie jest to już najwydajniejszy komputer Mac. Minęło wiele lat bez aktualizacji, ale zupełnie nowy Mac Pro jest w drodze. W kwietniu 2017 roku Apple przeprosiło ża brak aktualizacji i informując, że projektują zupełnie nowego Mac'a Pro. Obecna generacja Mac'a Pro jest trudna do rozbudowy i brakuje w niej np. miejsca na dodatkową wewnętrzną pamięć masową.

W kwietniu 2018 roku Apple ujawniło, że radykalnie przeprojektowanego Mac'a Pro ujrzymy w 2019 roku.

Kiedy możemy spodziewać się nowego Mac'a Pro? Na WWDC w czerwcu.

Nowy monitor Apple

Źródło: Apple

Wraz z nowym komputerem Mac Pro spodziewamy się, że Apple wprowadzi na rynek również nowy monitor (od 2016 roku nie posiada w ofercie własnego wyświetlacza). Nie wiemy obecnie zbyt wiele na jego temat poza obsługą Thunderbolt 3/UBS-C oraz tego, że będzie oferował rozdzielczość co najmniej 5K.

Nowy iPhone

Źródło: Apple

Standardowo już dla Apple we wrześniu firma pokaże swoje nowe flagowe smartfony. Nie wiemy w chwili obecnej, co zaoferuje następca iPhone'a Xs. Jak już wcześniej wspomnieliśmy chcielibyśmy, aby w pierwszej kolejności Apple skupiło się na wprowadzeniu na rynek następcy modelu SE.

Nie oczekujemy, że Apple podąży drogą Samsunga i zaprezentuje składanego smartfona. Słyszeliśmy plotki odnośnie zastosowania modemy 5G, ale raporty sugerują, że znajdzie się on w iPhone dopiero w 2020 roku.

Szczegółowych informacji o nowych modelach iPhone'a dowiemy się w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.

Kiedy możemy spodziewać się nowych modeli iPhone'a ? We wrześniu.

Oprogramowanie

iOS 13

Źródło: Apple

Początkowo iOS 12 miał na celu dodanie wielu funkcji specjalnie dla iPada, ale nacisk został przesunięty na poprawę szybkości i stabilności po tym, jak iOS 11 był okazał się jedną z bardziej problematycznych wersji mobilnego systemu Apple.

Teraz, gdy wszystko wróciło na właściwe tory, nowe funkcje iPada powinny pojawić się we wrześniu 2019 roku, kiedy nadejdzie system iOS 13. Planowane zmiany obejmują ulepszone zarządzanie plikami na tabletach i przeprojektowanie aplikacji Files

Pojawiają się również pogłoski, że zobaczymy zmianę interfejsu ekranu głównego (wprowadzenie Dark Mode znanego z macOS Mojave) i możliwość uruchomienia dwóch instancji tej samej aplikacji jednocześnie.

Możemy się spodziewać, że aplikacje na komputery Mac i i iOS staną się kompatybilne pomiędzy dwoma systemami. Być może więc zyskamy o wiele więcej aplikacji na Mac'a pochodzących z iOS.

Kiedy ? Jesienią.

macOS 10.15

Źródło: Apple

Apple na WWDC w czerwcu zaprezentuje także nową wersję macOS. Nie wiemy dokładnie, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone. Planuje się wprowadzenie kompatybilności aplikacji z iOS i macOS, ale nie wiemy, czy nastąpi to już w tym roku.

Kiedy ? Jesienią.