Nowe projektory Optoma serii Ultra Bright

Optoma ogłasza nową serię projektorów WUXGA o wysokiej jasności i z wymiennymi obiektywami.

Projektory Optoma z przeznaczonej dla profesjonalistów serii Ultra Bright ZU1700, ZU1900, ZU2200 mają jasność do 22 000 Lumenów i według producenta zapewniają ekstremalną elastyczność w instalacjach wysokiej klasy.

Optoma, to wiodący na świecie producent dużych wyświetlaczy i numer jeden wśród marek produkujących projektory DLP w regionie EMEA. Firma ogłosiła właśnie premierę swoich projektorów laserowych przeznaczonych dla profesjonalistów. Według producenta maja zapewnić najwyższą jasność, zaspokajając tym zapotrzebowanie w instalacjach wysokiej klasy m.in w rozrywce, wystawach i digital signage. Projektory Optoma serii Ultra Bright ZU1700 mają jasność 17 000, natomiast modele ZU1900 i ZU2200 oferują po 22 000 lumenów. Projektory zapewniają wysoki poziom jasności w tej kategorii sprzętu, a także elastyczność dzięki ośmiu wymiennym obiektywom. Wszystko aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej złożonych instalacji.

Jako część oferty projektorów laserowych DuraCore firmy Optoma, urządzenia z serii Ultra Bright zapewniają również kompatybilność z sygnałem 4K HDR. Dzięki procesorowi opowiedzianemu za przetwarzanie obrazu wideo i dopasowywanie kolorów, jesteśmy wstanie uzyskać dokładny i realistyczny obraz o wyjątkowych szczegółach i wysokiej dokładności odzwierciedlenia kolorów.

Ponadto nowe modele są wyposażone w oprogramowanie Visual Suite** firmy Optoma wraz ze zintegrowaną kamerą, tworząc bezproblemową konfigurację z automatyczną regulacją obrazu, warpingiem i kalibracją, aby uzyskać niezmiennie jasne i jednolite obraz za każdym razem, jednocześnie skracając czas potrzeby na instalacje.

Projektory Ultra Bright firmy Optoma, zostały zaprojektowane aby zapewnić niezawodność z możliwością pracy nawet 24/7. Laser ma oferować żywotność 30 000 godzin. Ponadto posiada posiada certyfikat IP5X. Urządzenie może pracować nawet w bardziej ekstremalnych warunkach do 122 °F / 50° C. Dzięki solidnej metalowej obudowie i modułowej konstrukcji ułatwiającej konserwację, wielu opcjom łączności oraz bezpiecznemu trybowi redundancji umożliwiającemu natychmiastowe przełączanie źródeł, projektory ZU1700, ZU1900 i ZU2200 oferują rozwiązanie dla skomplikowanych instalacji, w tym zastosowań z wieloma projektorami czy instalacji sferycznych.

"Nieustannie wprowadzamy innowacje, aby sprostać unikalnym i zmieniającym się potrzebom rynku ProAV w zakresie wydajności i cieszymy się, że możemy ulepszyć wielokrotnie nagradzane portfolio projekcyjne Optoma, oferując pełną gamę rozwiązań projektorowych, od 3000 do 22 000 lumenów . Projektory z serii ZU1700, ZU1900 i ZU2200 są starannie zaprojektowanymi dodatkami do naszej szerokiej gamy profesjonalnych produktów wyświetlających, zapewniając klientom elastyczne rozwiązania o wysokiej jasności i jakości, które zapewniają zarówno cenę, jak i wydajność wizualną. " powiedział James Fursse, techniczny menedżer produktu w Optoma

Oprogramowywanie, Optoma Management Suite (OMS) jest dostępne dla serii Ultra Bright, oferując administratorom i technikom IT zdalną platformę do monitorowania, zarządzania i diagnozowania wielu wyświetlaczy jednocześnie. OMS umożliwia technikom sprawdzanie stanu i dokonywanie konfiguracji w celu optymalizacji wydajności i emitowania komunikatów alarmowych, alertów lub ogłoszeń na wyświetlaczach na miejscu.

Dodatkowe specyfikacje wszystkich trzech projektorów obejmują:

Rozdzielczość: 1920 x 1200 WUXGA

Kompatybilność z 4K HDR

Kontrast: 2 000 000:1

Żywotność lasera: 30 000 godzin

Osiem wymiennych obiektywów, od krótkiego rzutu do dalekiego rzutu (0,65 – 10,8:1)

Oprogramowanie Visual Suite: wbudowany blending i warping

Poziome i pionowe przesunięcie obiektywu

Dodatkowe wejście z obsługą szybkiego przełączania

