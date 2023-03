Nowe seriale – tego nie chcesz przegapić! MARZEC 2023 na Netfliksie, HBO Max, Disney+ i innych serwisach VOD

Na jakie serialowe premiery warto czekać w tym miesiącu? Oto najciekawsze produkcje, które w marcu trafią na Netflixa, HBO Max, Disney+, CANAL+ online, Apple TV, Amazon Prime Video oraz debiutującą w naszym kraju platformę SkyShowtime.

The Mandalorian – sezon 3 (Disney+)

Premiera: 1 marca

Din Djarin (Pedro Pascal) wraz z Grogu wyrusza na Mandalorę – swoją macierzystą planetę. Wyprawa ma przynieść mu odkupienie za złamanie kodeksu Mandalorian, czego dokonał, zdejmując swój hełm. Po drodze bohaterowie mierzą się z nowymi przeciwnościami i spotykają starych znajomych.

Misja Podstawówka – sezon 2 (Disney+)

Premiera: 1 marca

Komediowa opowieść o publicznej szkole w Filadelfii. Grupa nauczycieli i dyrektorka starają się zapewnić dzieciom odpowiednią edukację i jednocześnie przetrwać w niedofinansowanym i pełnym wad systemie amerykańskiego szkolnictwa.

Po złej stronie torów – sezon 2 (Netflix)

Premiera: 1 marca

fot. Netflix

Druga część hiszpańskiego dramatu kryminalnego. Tirso (José Coronado) znów zmaga się ze złoczyńcami, starając się przy tym ochronić swoją wnuczkę, Irene (Nona Sobo).

Daisy Jones and the Six (Amazon Prime Video)

Premiera: 3 marca

Daisy Jones & the Six to zespół rockowy, który pod koniec lat 70. znajdował się u szczytu popularności. Przewodziła mu pełna energii Daisy Jones (Riley Keough) oraz żywiołowy Billie Dunne (Sam Claflin). Jednak w 1977 roku grupa gwałtownie się rozpada i to po niezwykłym koncercie na statdionie Soldier Field w Chicago. Co takiego się tam wydarzyło? Lata później byli członkowie zespołu postanawiają powiedzieć prawdę o przyczynach rozpadu grupy.

Perry Mason – sezon 2 (HBO Max)

Premiera: 7 marca

Rok 1933. Perry Mason (Matthew Rhys) prowadzi swoją firmę detektywistyczną, ale przyjmuje głównie zwykłe sprawy o charakterze cywilnym. Jednak wir kryminalnych intryg zaczyna ponownie go wciągać.

Ty – sezon 4: część 2 (Netflix)

Premiera: 9 marca

Joe (Penn Badgley) kontynuuje swoje krwawe rozgrywki w stolicy Wielkiej Brytanii. Stara się zapomnieć o swojej obsesji, w czym chce mu pomóc pewien nowy przyjaciel. Tymczasem dają o sobie znać wydarzenia z przeszłości.

Chwała – część 2. (Netflix)

Premiera: 10 marca

Song Hye-kyo (Dong-eun Moon) to młoda kobieta, która niegdyś była dręczona przez swoich rówieśników. Po latach postanawia się na nich zemścić i przygotowuje misterny plan, który życia dawnych wrogów zamieni w prawdziwe piekło.

Głodni razem (SkyShowtime)

Premiera: 14 marca

fot. SkyShowtime

Kulinarna podróż przez Czechy, w którą widzów zabiera uznany smakosz, Lukáš Hejlík.

Ted Lasso – sezon 3 (Apple TV)

Premiera: 15 marca

Ted (Jason Sudeikis) powraca do gry i znów stara się wyprowadzić na prostą swoją drużynę. Po odejściu Nate'a (Nick Mohammed) do West Ham United. sytuacja na boisku jest jednak jeszcze trudniejsza niż zwykle. Tymczasem Rebecca (Hannah Waddingham) zmaga się z problemami w swojej agencji PR-owej.

Cień i kość – sezon 2 (Netflix)

Premiera: 16 marca

Sezon zrealizowany przez Netfliksa na podstawie drugiego tomu cyklu Griszów pt. Oblężenie i nawałnica. Alina Starkov (Jessie Mei Li) urosła w siłę. Sprawia to jednak, że Zmrocz (Ben Barnes) jeszcze bardziej chce przejąć jej moce. Dziewczyna wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż morską, która może być dla świata jedynym ratunkiem.

Emigracja XD (CANAL+ online)

Premiera: 17 marca

Adaptacja powieści Malcolma XD, słynnego twórcy internetowych past. Malcolm (Tomasz Włosok) i Stomil (Michał Balicki) to dwóch zwyczajnych chłopaków z niewielkiego polskiego miasteczka. Gdy pewnego dni postanawiają poszukać szczęścia za granicą, ich życie skręca na zaskakujące tory.

Yellowjackets – sezon 2 (CANAL+ online)

Premiera: 24 marca

Dalszy ciąg opowieści o grupie dziewcząt, których samolot rozbił się na pewnej samotnej wyspie. Lata później dorosłe bohaterki wciąż nie mogą zapomnieć o tym, co wydarzyło się w tamtym miejscu i czego dopuściły się niektóre z nich...

Rabbit Hole (SkyShowtime)

26 marca

Thriller szpiegowski stworzony przez Paramount. John Weir (Kiefer Sutherland) to szpieg do wynajęcia, którego życie pewnego dnia bardzo się komplikuje: mężczyzna zostaje wrobiony w morderstwo. Weir musi udowodnić swoją niewinność, ale jak się okazuje, na szali leży nie tylko jego los, ale również światowej demokracji.

Sukcesja – sezon 4 (HBO Max)

Premiera: 27 marca

Ostatni sezon opowieści o rodzinie Royów. Logan (Brian Cox) domyka sprzedaż swojej firmy Lukasowi Matssonowi (Alexander Skarsgård). Jednak Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) i Roman (Kieran Culkin) nie zamierzają poddać się bez walki i po raz kolejny – tym rzem zjednoczeni – występują przeciwko ojcu.

Riverdale: Sezon 7 (Netflix)

Premiera: 30 marca

fot. CW

Ostatni sezon o mieszkańcach niewielkiego amerykańskiego miasta, pękające w szwach od tragicznych wypadków i niesamowitych zdarzeń. Archie Andrews (KJ Apa) i jego przyjaciele niespodziewanie lądują w latach 50. Jednak sprawę z tego zdaje sobie tylko Jughead Jones (Cole Sprouse) i usiłuje sprawić, by cała ekipa powróciła do właściwych czasów.

Dexter: New Blood (CANAL+ online)

Dostępny

Kontynuacja opowieści o psychopatycznym mordercy Dexterze Morganie (Michael C. Hall). Dawny analityk krwi w wydziale policji w Miami ukrywa się przed prawem, jednak wciąż ciężko mu ukryć własne krwiożercze skłonności.

