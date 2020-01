Nowe słuchawki Google Pixel Buds przechodzą proces certyfikacji Bluetooth

AirPods'y już niedługo doczekają się kolejnego poważnego konkurenta. Tym razem za produkcję słuchawek TWS zabiera się Google.

Głównym filarem działalności Google jest produkcja oprogramowania oraz rozwijanie usług, ale dodatkowo wyszukiwarkowy gigant prezentuje co jakiś czas urządzenia ze swoim logo na obudowie. Podczas ostatniej premiery sprzętowej MadeByGoogle, która odbyła się w październiku ubiegłego roku zaprezentowano smartfony Pixel 4, Pixel 4 XL, PixelBook'a Go oraz słuchawki Pixel Buds, które nie trafiły jeszcze do sprzedaży. Na konferencji pokazano jedynie prototypową wersję słuchawek.

Wszystko wskazuje na to, że prace projektowe nad Pixel Buds dobiegają końca i już niedługo w sklepach pojawią się słuchawki True Wireless od Google.

Słuchawki Pixel Buds zostały właśnie zauważone na nowej liście certyfikacyjnej Bluetooth. Dołączono do niej dwa urządzenia o numerach modeli G1007 i G1008. W chwili obecnej nie wiadomo, czy oba odwołują się do słuchawek. Możliwe, że jeden numer modelu przypisany został dla etui ładującego.

Nowe słuchawki True Wireless od Google certyfikowane są dla standardu Bluetooth 5.0, który po raz pierwszy zadebiutował na rynku w 2017 roku. Pixel Buds przypisano do kategorii "Akcesoria do telefonów komórkowych". Nowe słuchawki nie będą obsługiwać kodeków aptX od Qualcomm'a, ponieważ Google nie zdecydowało się na wykorzystanie podzespołów tej firmy. W środku Pixel Buds znajdują się układy produkowane przez Bestechnic.

Początkowo Google zapowiadało, że słuchawki Pixel Buds trafią do sprzedaży wiosną tego roku. Podejrzewamy, że zostaną one ponownie zaprezentowane na Google I/O w maju i chwilę po wydarzeniu pojawią się w oficjalnej sprzedaży.

