Nowe smartfony Honor z serii X30 już wkrótce. Wiemy, kiedy premiera!

Chiński producent już wkrótce powiększy swoją ofertę o dwa nowe urządzenia. Kiedy trafią do Polski?

Już w poniedziałek firma Honor ma zaprezentować swój nowy smartfon Honor Play 5 Vitality, który ma być ulepszoną i poprawioną wersją modelu Play 5. Nie jest to jednak jedyna z nowości produktowych firmy, które otrzymamy w ciągu kilku najbliższych dni.

Na przyszły czwartek, czyli 28 października, producent zaplanował bowiem kolejną prezentację. Tego dnia światło dzienne mają ujrzeć kolejne dwa smartfony. Będą to modele Honor X30 Max oraz X30i. Premiera ma odbyć się w Chinach o godzinie 14.30 lokalnego czasu. O swoich planach firma poinformowała za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo. Do otwartej sprzedaży w Chinach trafią one natomiast 11 listopada. W chwili obecnej nie wiemy jednak czy i kiedy urządzenia te trafią do Polski.

Zobacz również:

Fot. Honor

Część specyfikacji Honor X30i już jakiś czas temu wyciekła do sieci. Wiemy więc, że możemy się spodziewać obecności procesora MediaTek Dimensity 810, wyświetlacza LCD o przekątnej 6,7 cala z rozdzielczością Full HD+. Bateria w nowym urządzeniu ma mieć pojemność 4000 mAh i wspierać szybkie ładowanie 22,5 W. Po specyfikacji wnioskujemy, że trafi on do kategorii średniaków.

Co ciekawe, na przedstawionych grafikach nowy Honor X30 Max wygląda dokładnie tak samo jak obecny na rynku od ponad roku Honor X10 Max. Nie wiemy, czy jest to niedopatrzenie ze strony producenta w przygotowaniu materiałów, czy celowe działanie. Nie wykluczamy jednak scenariusza, w którym firma zdecyduje się na wypuszczenie smartfona jedynie ze zmianami w oprogramowaniu, lub specyfikacji, pozostawiając wygląd znany z jego poprzedników. Smartfon ten ma jednak posiadać ogromny wyświetlacz o przekątnej 7,09 cala, charakteryzujący się rozdzielczością Full HD+. Telefon ma oferować także 256 GB pamięci masowej, a za jego wydajną pracę odpowiedzialny będzie chip Dimensity 900.

Zobacz także: Huawei P50 w Europie? Wiemy, kiedy to nastąpi!