Nowe smartfony POCO M4 Pro oraz POCO X4 Pro 5G 300 zł taniej!

Dziś rozpoczyna się przedsprzedaż jednego z dwóch nowych modeli marki POCO. Smartfony spełnią wymagania każdego, komu zależy na najlepszych podzespołach przy stosunkowo niskiej cenie. Jak zdobyć je w niższej cenie?

POCO to niezależna marka powstała we współpracy z Xiaomi Corporation, która to na dzień dzisiejszy pojawiła się na ponad 35 rynkach technologicznych. W samym 2021 roku sprzedaż telefonów POCO osiągnęła wynik liczący w kilkunastu milionach. Na tym przedstawiciele firmy nie poprzestali i tym razem postanowili wypuścić dwa topowe smartfony POCO M4 Pro oraz POCO X4 Pro 5G z promocją na start.

POCO M4 Pro/Fot. Xiaomi POCO X4 Pro 5G/Fot. Xiaomi

Czternastego marca rozpoczyna się przedsprzedaż modelu POCO M4 Pro i będzie trwała przez pełne 48 godzin. Pierwszy wariant będzie posiadał 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci podręcznej za 799 zł, a drugi 8 GB pamięci RAM z 256 GB pamięci podręcznej w cenie 999 zł. Jeżeli zależy Ci na smartfonie POCO X4 Pro 5G, to dwudziestego pierwszego marca będzie on dostępny do kupienia przez 48 godzin w niższej cenie. Pierwszy wariant z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci podręcznej będzie kosztował 1199 zł, a drugi z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci podręcznej, 1399 zł. Na tym nie koniec. Wszyscy konsumenci, którzy zakupią nowe POCO, otrzymają dwumiesięczny dostęp do YouTube Premium - 1 miesiąc okresu próbnego oraz 1 darmowy miesiąc od POCO.

Promocja na POCO M4 Pro oraz POCO X4 Pro 5G będzie dostępna w sklepach Xiaomi tutaj, tutaj i tutaj oraz w dobrych sieciach handlowych takich jak: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet i RTV Euro AGD.