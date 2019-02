Nowe smartfony moto g7

Motorola wprowadza cztery wersje swojego bestsellerowego smartfonu g7 - z lepszymi aparatami, dłuższym czasem działania baterii, szybszym przetwarzaniem i powiększonymi wyświetlaczami.

Moto g7 plus: najlepsza jakość obrazu

Nowa moto g7 plus wyróżnia się technologiami fotograficznymi i dużą szybkością reakcji. Niewielki ruch czy słabe warunki oświetleniowe nie są problemem dla systemu dwóch aparatów 16 MPix i 5 MPix z optyczną stabilizacją obrazu. Ponadto nowe oprogramowanie aparatu i sztuczna inteligencja mają ułatwić fotografowanie na profesjonalnym poziomie dzięki takim funkcjom jak inteligentna kompozycja i automatyczne robienie zdjęć po wykryciu uśmiechu. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji pojemną baterię z najszybszą ładowarką w rodzinie moto g - TurboPower 27W, która zapewnia 12 godzin działania po zaledwie 15 minutach ładowania. W połączeniu z procesorem Snapdragon 636 jest to najszybsza moto g w historii. Zastosowany w smartfonie nowy ultrapanoramiczny wyświetlacz Max Vision 6,2” o rozdzielczości Full HD+ oferuje realistyczne wrażenia, a dźwięk emitowany przez głośniki stereo z technologią Dolby Audio.

Moto g7: Zobacz. Uwiecznij. Pokaż w swoim stylu.

Nowa moto g7 znacznie ma ultrapanoramiczny wyświetlacz Full HD+ Max Vision o przekątnej 6,2”. System dwóch aparatów 12 MPix i 5 MPix udostępnia efekt rozmycia, funkcję automatycznego robienia zdjęć po wykryciu uśmiechu i Google Lens, co ma ułatwiać interakcję z otoczeniem. Moto g7 jest o 50% szybsza od modelu poprzedniej generacji i umożliwia intensywne tworzenie materiałów dzięki dynamicznej platformie Snapdrago 6322. Ładowarka TurboPower i bateria działająca cały dzień maja sprawdzać się nawet podczas najdłuższych sesji kreatywnych. Odświeżone wzornictwo z profilowanym szkłem Gorilla Glass sprawia, że wygląd tego smartfonu prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

Moto g7power: Ogromna pojemność baterii.

Moto g7power to nowy model w rodzinie moto g, który powstał jako odpowiedź na główny problem użytkowników smartfonów: czas działania baterii. Wyposażono go w baterię o pojemności 5000 mAh, umożliwiającą pracę i rozrywkę przez 60 godzin (2,5 doby) po jednym naładowaniu. Gdy telefon potrzebuje zastrzyku energii, ładowarka TurboPower ma zapewnić wiele godzin działania po zaledwie kilkunastu minutach ładowania, pozwalając na szybki powrót do ulubionych zajęć. Na ultrapanoramicznym wyświetlaczu HD+ Max Vision o przekątnej 6,2” można wykorzystać ogromną pojemność baterii do oglądania ulubionych filmów i grania w gry. Moto g7power jest wyposażona w wydajną platformę Snapdragon 632, która szybko reaguje na każdą czynność użytkownika.

Moto g7play: Kompaktowa konstrukcja.

moto g7play to niewielkie wymiary, a za sprawą platformy Snapdragon 632, moto g7play jest o 60% szybsza od modelu poprzedniej generacji. Jej kompaktowa konstrukcja obejmuje ultrapanoramiczny wyświetlacz HD+ Max Vision o przekątnej 5,7” i proporcjach 19:9, który umożliwia szybki dostęp do multimedialnej rozrywki. Uwiecznienie wyjątkowych chwil ułatwi aparat główny o rozdzielczości 13 MP z autofocusem z detekcją fazy PDAF i zerowym opóźnieniem migawki, aby w mgnieniu oka ustawić ostrość na fotografowanym obiekcie.

Moto Ulepszenia

Smartfony moto g najnowszej generacji są wyposażone w Moto Ulepszenia, które ułatwiają i uprzyjemniają korzystanie z telefonu. Nowo zaprojektowana funkcja nawigacji jednym przyciskiem (One Button Nav) zastępuje przyciski nawigacyjne jednym prostym paskiem ekranowym.Wszystkie modele działają pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie. Udoskonalono funkcję robienia zrzutów ekranu trzema palcami, dzięki czemu od teraz wykonywane zrzuty mogą przekraczać długość ekranu oraz umożliwiają natychmiastową edycję grafiki. W połączeniu z ulubionymi Akcjami gestów Moto, takimi jak szybkie rejestrowanie, latarka i uważny ekran, korzystanie ze smartfonu jest proste jak nigdy dotąd.

