Nowe studio w stajni Wizards of the Coast - za sterami weterani BioWare

Wizard of the Coast przedstawiło swoje nowe studio – Archetype Entertaiment. Studio zajmie się stworzeniem zupełnie nowego IP, które będzie grą RPG w uniwersum sci-fi.

Przedstawiciele Wizards of the Coast, ogłosili dzisiaj światu swoje nowe studio - Archetype Entertaiment, które pracuje obecnie nad stworzeniem zupełnie nowego IP w klimatach science-fiction. Na ich oficjalnej stronie znajdziemy informację, że studio "gromadzi światowej klasy zespół, aby zbudować multiplatformową grę fabularną, osadzoną w nowym uniwersum science-fiction".

Na czele Archetype Entertaiment znaleźli się James Ohlen i Chad Robertson, znani ze swoich osiągnięć pod flagą BioWare. Jest to doskonałe posunięcie kadrowe ze strony Wizards of the Coast, gdyż James Ohlen jest znany w branży jako specjalista od gier typu rpg. Twórca odpowiadał za takie tytuły, jak m.in.: Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights, Baldur's Gate czy Star Wars: Knights of the Old Republic. Ciężko o lepsze referencje do tworzenia nowego tytułu wśród gier fabularnych.

Stoją przed nami ogromne możliwości i wyzwania przy tworzeniu nowego, światowej klasy studia. Opieramy się na doświadczeniu i talencie całego naszego zespołu, aby stworzyć, jak wierzymy, następną generację uznanych, opartych na narracji gier fabularnych. - Chad Robertson

Firma Wizards of the Coast, po latach unikania branży gier wideo, ostatnio postanowiła mocno zainwestować w nowy rynek. Wiemy już przecież, że powstaje Baldur's Gate 3 od studia Larian Games, a niedawno Chris Cocks - prezydent Wizards of the Coast, ujawnił, że w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się nawet 7 - 8 gier opartych na licencji Dungeons & Dragons.

źródło: www.gamesindustry.biz/archetype-entertainment.com