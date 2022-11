Nowe szaty króla! Spider-Man Miles Morales na PC to strzał w 10

Mieliśmy okazję zagrać przed premierą w Spider-Man Miles Morales w wersji na PC. Jakie są nasze wrażenia?

Pierwszego Spider-Mana od Insomniac przeszedłem dwukrotnie. Pierwszy raz jeszcze na PS4, gdzie udało mi się wbić platynę, natomiast drugie podejście miało miejsce kilka miesięcy temu przy okazji recenzowania wersji na PC. Bardzo ucieszyłem się, kiedy dostałem informację o możliwości sprawdzenia, jak na komputerach osobistych radzi sobie Miles Morales. Szczególnie, że nie miałem wcześniej okazji zagrać w tę odsłonę serii.

Spider-Man Miles Morales na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Spider-Man Miles Morales - fabularny majstersztyk

Fabuła w Spider-Man bardzo mi się podobała. Jednak to, co Isomniac zaserwowało nam w przypadku Miles Morales to szczyt góry, na jaką wznieśli się twórcy. Grę rozpoczynamy niedługo po wydarzeniach z pierwszej części. Miles jest już pod skrzydłami Petera Parkera, gdzie uczy się poskramiania swoich zdolności oraz życia Człowieka-pająka. Okazuje się jednak, że nasz mentor i "ten prawdziwy Spider-Man" musi wyjechać na jakiś czas. Dobry scenarzysta nie byłby sobą, gdyby w takim momencie w mieście nie wybuchła duża afera. Nasz bohater stara się jak może, aby poradzić sobie z zagrożeniem. Na szczęście do pomocy ma swojego kumpla-bystrzachę oraz... zresztą przekonajcie się sami. Nie chcę wam psuć niespodzianki.

W życiu Milesa wiele się dzieje. Niedawna śmierć ojca, teraz problemy związane z kampanią wyborczą matki oraz odkrycie, które może zwalić z nóg. Do tego dochodzi samotna walka o bezpieczeństwo w mieście. W historii przedstawionej w Spider-Man Miles Morales można się zatracić, a niespełna 8 godzin potrzebne na ogranie fabuły umyka w mgnieniu oka.

Spider-Man Miles Morales na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Rozgrywka

Rozgrywka w Spider-Man Miles Morales niewiele różni się od tego, co mogliśmy zobaczyć w pierwszej części gry od Insomniac. Miasto przemierzamy praktycznie w taki sam sposób, bujając się na pajęczej sieci pomiędzy nowojorskimi budynkami. Bardzo rzadko będziemy stopami dotykać podłoża (jak na Spider-Mana przystało). Mechanika walki także jest bardzo podobna. Nie ma tutaj nie wiadomo jakich fajerwerków, jednak po tym, co w ostatnim czasie zaserwowano nam przy okazji Gotham Knights, jest to bardzo miła odmiana. Miles dysponuje jednak specjalną mocą, która nazywana jest Moc Jadu. Dzięki niej może powalać przeciwników i w bardzo efektowny sposób radzić sobie z grupami bandziorów. Co ważne, ta umiejętność nie służy tylko do walki, ale także do rozwiązywania zagadek środowiskowych.

Spider-Man Miles Morales na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Sama eksploracja miasta jest niezwykle przyjemna. Nie ma tu miejsca na nudę. W drodze z punktu A do punktu B natrafimy na przeróżne nieciekawe sytuacje, w których możemy wykazać się jako obrońca spokoju w mieście. Poukrywane są tutaj także przeróżne znajdźki oraz wyzwania, których możemy się podjąć. Nasz przyjaciel stworzył także specjalną aplikację, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy. Tylko od nas zależy, czy i komu pomożemy w trudnej sytuacji. A pomagać warto, bo nie tylko dostaniemy za to punkty doświadczenia oraz możliwość rozbudowania swojego arsenału gadżetów i ulepszenia stroju, ale także poznamy ciekawe historie.

Spider-Man Miles Morales na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Spider-Man Miles Morales na PC - nowości

Spider-Man Miles Morales pod względem fabuły i rozgrywki nie różni się absolutnie niczym od wersji, która do tej pory była dostępna jedynie na konsolach PlayStation. Poznajemy dokładnie tę samą opowieść. Po mieście poruszamy się w ten sam sposób. Walka także została skopiowana 1 do 1. Ze względu na możliwości sprzętowe, możemy jednak liczyć na dużo lepsze wrażenia wizualne w porównaniu do wersji na japońską konsolę.

Odblokowany został limit klatek na sekundę. Możemy także liczyć na wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLAA oraz NVIDIA Reflex. Są one odpowiedzialne za poprawę wydajności, jakości obrazu oraz redukcję opóźnień. Twórcy zadbali także o wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych oraz ray tracingu. Jest też coś dla masochistów. W Spider-Man Miles Morales, jak przystało na grę dostępną na PC, możemy grać korzystając z myszy i klawiatury. Polecam jednak używanie kontrolera. W innym wypadku możemy połamać sobie palce.

Spider-Man Miles Morales na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Spider-Man Miles Morales - pierwsze podejście - czy warto?

Każdy, kto nie miał jeszcze możliwości zagrania w Spider-Man Miles Morales, może śmiało sięgnąć po ten tytuł, ponieważ jest to gra niemal doskonała pod każdym względem. Opowieść, zadania dodatkowe, miasto, jego eksploracja czy walka zostały stworzone z dbałością o najmniejsze szczegóły. Gra się niezwykle przyjemnie. Ja nie żałuję ani chwili spędzonej z tą produkcją. Gdyby tylko cena mogła być nieco niższa. 219 zł za dwuletnią grę, do której przejścia potrzeba około 8 godzin to trochę za dużo. Sony jednak chyba stara się nas jeszcze bardziej przekonać, że za jakość trzeba swoje zapłacić.

Spider-Man Miles Morales na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Spider-Man Miles Morales - kolejne podejście - czy warto?

Moja opinia w tej kwestii będzie dokładnie taka sama, jak podczas recenzowania Marvel Spider-Man na PC w sierpniu tego roku. Jeśli będzie to twoje kolejne podejście do rozgrywki, raczej nic cię tutaj już nie zaskoczy. Oczywiście poza oprawą graficzną, jeśli tylko posiadasz odpowiednio mocny sprzęt. Pod względem fabularnym oraz mechanik nic tu się jednak nie zmienia. Nie będę tutaj mówił czy warto czy nie warto, ponieważ jest to po prostu bardzo dobra gra. Jeśli masz ochotę przeżyć tę przygodę jeszcze raz, nie mam podstaw do tego, aby mówić, że lepiej to zrobić na PC czy np. na PS5. Wybór należy do ciebie. Mnie po prostu bardzo cieszy fakt, że osoby niemające styczności z konsolami PlayStation dostały kolejną świetną grę, która jest warta każdej spędzonej z nią minuty.