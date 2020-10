Nowe, szybkie dyski WD_Black przeznaczone przede wszystkim dla graczy

Western Digital znany z produkcji nośników danych przedstawił trzy nowości ze swojej oferty. SSD cechują się wysoką wydajnością i mają uzupełnić serię produktów dla graczy o nazwie WD_BLACK. Mowa o nośniku NVMe SSD, który obsługuje technologię PCIe Gen4, a także bootowalna karta rozszerzeń Gen3 x8. Wśród nowości ofertowych znajduje się również stacja dokująca NVMe SSD, którą producent wyposażył w port Thunderbolt 3. Oczywiście, z racji tego, że są to produkty dla graczy, Western Digital w każdym z trzech nowych produktów zainstalował efekty RGB, które znacznie uatrakcyjniają wizualnie PC-ta, w którym będą zainstalowane.

WD_Black SN850 NVMe

Dysk oferujący świetną prędkość na poziomie 7000 MB/s w przypadku odczytu i 5300 MB/s jeśli chodzi o zapis. Dane dla modelu o pojemności 1 TB. SSD zostało wyposażone w kontroler WD_BLACK G2, który jest zoptymalizowany głównie pod gry. Dlatego też producent sugeruje, że nie jest to dysk odpowiedni do serwerów czy urządzeń typu NAS. Producent chwali się, że najnowszy dysk WD_Black SN850 NVMe będzie oferował krótki czas ładowania gier, a także przesyłania danych. To głównie za sprawą nowej technologii cache’owania. Oczywiście, nie każdy model będzie wyposażony w oświetlenie RGB, aczkolwiek dla fanów takich rozwiązań producent przewidział wersję oferującą efekty świetlne. Plusem w przypadku tego typu dysku będzie również zainstalowany radiator, który ma obniżać temperaturę. WD_BLACK SN850 NVMe SSD będzie dostępny w wersjach 500 GB, 1 TB, a także 2 TB. Mowa o wersji bez radiatora. Ceny mają startować od niecałych 150 dolarów (MSRP USD).

WD_BLACK AN1500 NVMe SSD ADD-IN-CARD

Kolejną nowością w ofercie Western Digital jest w pełni bootowalny, działający w trybie plug and play dysk. Jest to według producenta jedna z najszybszych kart rozszerzeń PCIe Gen3 x8. WD_BLACK AN1500 NVMe wyposażono w dwa SSD pracujące w konfiguracji RAID 0. Według specyfikacji karta rozszerzeń oferuje technologię PCIe Gen3 x8 co przekłada się na odczyt na poziomie 6500 MB/s, a także zapis do 4100 MB/s. Mowa o modelach 2 oraz 4 TB. Jeśli systemem operacyjnym na którym pracujemy jest Microsoft Windows możemy cieszyć się w pełni konfigurowalnym oświetleniem RGB. Rzecz jasna, jest to nie lada gratka dla fanów moddingu PC, których z miesiąca na miesiąc przybywa. Model ten będzie dostępny w trzech wariantach: 1 TB, 2 TB oraz 4 TB. Cena zaczyna się od niecałych 300 dolarów (MSRP USD).

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe

Ostatnia w zestawieniu nowości tego producenta jest stacja dokująca, którą wyposażono w radiator, który będzie skutecznie odprowadzał generowane przez nośniki ciepło. Za sprawą portu Thunderbolt 3 stacja ta może okazać się świetnym magazynem danych, szczególnie wtedy, kiedy korzystamy z laptopa do gier. Producent deklaruje, że WD_BLACK D60 Game Dock ma oferować transfery na poziomie technologii NVMe. Co ciekawe, do podłączenia z komputerem dysk ten ma wykorzystywać jeden przewód Thunderbolt 3. Tak jak pozostałe modele, tak i stacja dokująca wyposażona jest w oświetlenie RGB, którym możemy sterować z poziomu systemu Microsoft Windows. Cena? Startuje od 499,99 (MSRP USD) w przypadku modelu z nośnikiem o pojemności 1 TB. Można kupić stację bez dysku w cenie 319,99 dolarów (MSRP USD).

Dostępność nowości Western Digital

Producent informuje, że w przypadku nośnika WD_BLACK SN850 NVMe wersja bez radiatora ma pojawić się w sprzedaży pod koniec października 2020. Z kolei model z radiatorem ma się pojawić w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z kolei karta WD_BLACK AN1500 jest już dostępna w ofercie wybranych dystrybutorów, a także na stronie producenta. Dotyczy to również stacji dokującej WD_BLACK D50 Game Dock, którą można już kupić.