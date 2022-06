Nowe telefony POCO nadchodzą! Lepiej kupić POCO F4 czy X4 GT?

POCO zapowiedziało rychłą prezentację swoich nowych smartfonów! Czy producent nie robi sam sobie problemów, prezentując telefony w tak bliskich strefach cenowych?

Fot. Xiaomi

Kilka dni temu pisaliśmy o nadchodzącej zapowiedzi nowych telefonów od POCO, podmarki Xiaomi. W końcu doczekaliśmy się dokładnych informacji na temat nadchodzącego debiutu., Już 23 czerwca producent ma zamiar oficjalnie wyjawić dwa nowe urządzenia - POCO F4 oraz POCO X4 GT. Wygląda na to, że będą to całkiem ciekawe telefony. Możemy mieć jednak pewne deja vu, gdyż te smartfony pojawiły się już na innych rynkach pod innymi nazwami.

Fot. Xiaomi

POCO F4 będzie po prostu rebrandem Redmi K40S, który jest już dostępny na rynku w Chinach. Znamy w takim razie większość specyfikacji smartfona. Za jego działanie będzie odpowiadał wcześniej wspomniany układ Snapdragon 870, wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Dzięki niemu 6,67-calowy ekran AMOLED będzie w stanie zaprezentować swoje odświeżanie 120 Hz. Z kolei długi czas działania na baterii zapewni ogniwo o pojemności 4500 mAh, a także szybkie ładowanie 67 W. W standardzie jest oczywiście łączność 5G. Telefon dostanie też potrójną kamerę 48 MP + 8 MP + 2 MP.

Zobacz również:

Jak widać, różnic pomiędzy F3 a F4 nie będzie wiele - można nawet powiedzieć, że będą one znikome. Jedyne, co rzuca się w oczy, to szybsze ładowanie 67 W (w porównaniu do 33 W w F3). Niektórzy mówią także o głównym aparacie 64 MP, który ma zastąpić sensor 48 MP, jednak nie jest to potwierdzona informacja. Niestety, reszta podzespołów wygląda do złudzenia podobnie. Szkoda, bo F4 mógł być naprawdę ciekawą propozycją.

Oczywiście jedna rzecz może wybawić nowego F4 - jego cena. Aktualnie poprzednik, na stronie producenta, kosztuje 1699 zł. Jeśli cena nowego telefonu będzie oscylować w tych granicach (a przypomnijmy, że Redmi K40S kosztuje 250 Euro, czyli około 1200 zł), może to być mała zmiana na lepsze w tych samych pieniądzach. Jednak z drugiej strony pojawiają się informacje, że telefon ma raczej kosztować około 1999 zł, więc poprzeczka cenowa zostanie dość znacząco podniesiona.

Fot. WinFuture

Dostaliśmy też garść informacji na temat drugiego nadchodzącego smartfona, POCO X4 GT. Ma to być telefon z trochę niższej półki, który zapewni naprawdę niezłe podzespoły w niskiej cenie. Tak jak w przypadku większego brata, jest to po prostu rebrand innego telefonu firmy - Redmi Note 11T Pro.

Oznacza to, że na pokładzie możemy się spodziewać ekranu LCD 6,6 cala 120 Hz. Za wyświetlanie na nim treści odpowiadał będzie Mediatek Dimensity 8100 wraz z 8 GB RAM, telefon dostanie też 256 GB pamięci oraz 5080 mAh baterię. To wszystko uzupełniać ma 67 W ładowanie i potrójna kamera (64 MP + 8 MP + 2MP) z tyłu, wraz z 20 MP aparatem do selfie. Do tego, ginący gatunek: wyjście słuchawkowe. Nie mamy jeszcze informacji dotyczącej ceny tego telefonu, ale Redmi Note 11 6/128 GB kosztuje u nas 1249 zł, możemy się więc spodziewać, że cena telefonu zostanie ustalona pomiędzy półką Note'a 11 a nadchodzącego POCO F4. Możemy więc strzelać, że wyniesie około 1699-1799 zł.

Jeśli taka cena się potwierdzi, to wersja X4 GT może się okazać lepszym wyborem niż jej większy brat! W pierwszym przypadku za kupnem zdecydowanie przemawia ekran AMOLED, który będzie oferował o wiele lepsze kolory i kontrast niż LCD w X4 GT. Jednak procesor w tańszym modelu może mieć kilka zalet w porównaniu do starzejącego się już Snapdragona 870, szczególnie pod względem oszczędności energetycznej. Warto poczekać na oficjalną decyzję o cenie tych telefonów w Polsce, ale konkurencja między nimi może być naprawdę zaciekła!