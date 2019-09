Nowe telewizory Philips OLED+ z segmentu premium

Philips łączy siły z Bowers & Wilkins, aby wprowadzić na rynek telewizory premium.

Jednym z ważniejszych wydarzeń zeszłorocznych targów IFA 2018 była premiera Philips OLED+903 – pierwszego telewizora, który powstał w wyniku ekskluzywnej współpracy Philips TV oraz legendarnej brytyjskiej firmy produkującej wysokiej klasy sprzęt audio Bowers & Wilkins. Podczas tegorocznej edycji targów IFA obie marki po raz kolejny udowadniają swoją innowacyjność i prezentują dwa modele, które na nowo definiują klasę premium TV: Philips OLED+934 oraz OLED+984, zdobywca nagrody EISA Best Home Theatre TV 2019.

Oba modele są wyposażone w najnowsze panele OLED i procesor Philips P5 trzeciej generacji, które dają jeszcze wyższą jakość obrazu, a przy tym zapewniają lepszą ostrość i redukcję szumów, wierniejsze odwzorowanie kolorów, odcieni skóry oraz lepszy kontrast dla wszystkich treści. Procesor posiada również funkcję korygowania obrazu dzięki unikatowej technologii Philips Perfect Natural Reality, a także oferuje prawdziwą jakość HDR poprzez obsługę formatów HDR10, jak i HDR10 +. Po raz pierwszy wspiera również treści Dolby Vision.

Nowe modele to również przykład najlepszego europejskiego designu, gdzie do wykończenia użyto wysokiej jakości materiałów.

Perfekcyjny dźwięk na jeszcze wyższym poziomie

Podczas projektowania modeli OLED+934 i OLED+984 inżynierowie Philips oraz Bowers & Wilkins ściśle współpracowali od początku konceptu, dzięki czemu możliwe było stworzenie systemu audio zupełnie nowej jakości. W przeciwieństwie do OLED+903 nowe telewizory mają zamontowany oddzielny wielomembranowy głośnik w zoptymalizowanych akustycznie sztywnych obudowach zewnętrznych. Takie rozwiązanie jest przykładem zastosowania opatentowanych technologii Bowers & Wilkins. Oba modele oferują obsługę formatu Dolby Atmos, a dodatkowo OLED+934 to pierwszy telewizor marki Philips z elementami systemu Dolby Atmos zamontowanymi na górnej części obudowy głośnika.

OLED+984 – nowa klasa telewizorów

OLED+984 będzie dostępny na rynku od września 2019 r. w rozmiarze 65”. Model oferuje audiofilską jakość dźwięku i posiada najbardziej zaawansowany system audio, jaki kiedykolwiek zainstalowano w telewizorach. Znajduje się on poniżej ekranu, co pozwala na zastosowanie mocniejszego i większego głośnika. W efekcie takiej konstrukcji uzyskano bardziej przestronny dźwięk, który dokładnie odwzorowuje dialogi postaci znajdujących się na środku ekranu, jednocześnie zapewniając niski poziom zniekształceń i doskonale wypełniając pomieszczenie.

System zawiera wiele charakterystycznych rozwiązań marki Bowers & Wilkins stosowanych w światowej klasie głośników, w tym m. in. centralny zewnętrzny głośnik wysokotonowy. Sposób montażu systemu audio pozwolił na rozdzielenie głośnika wysokotonowego od większych przetworników, co zapewnia odwzorowanie dźwięków wysokiej częstotliwości bez efektu rozmycia związanego z dyfrakcją w obudowie, co ma często miejsce w przypadku montażu głośników wysokotonowych w większych obudowach.

Wewnątrz głównej kolumny znajdują się trzy oddzielne komory dedykowane dla lewego, środkowego i prawego głośnika. Każdy z nich posiada przetwornik średnich i niskich tonów w rozmiarze 100 mm.

Głośniki wysokotonowe zostały umieszczone po lewej i prawej stronie w oddzielnych komorach głośnika, aby zapewnić czystość i wyrazistość dźwięku. Środkowy głośnik wysokotonowy jest przykładem autorskiej konstrukcji Bowers & Wilkins Tweeter-on-Top, która zapewnia wierne odwzorowanie dźwięków.

Zewnętrzny subwoofer spełni oczekiwania miłośników niskich tonów oraz poradzi sobie z odtwarzaniem basów w dużych pomieszczeniach.

Oprócz wyjątkowych zalet akustycznych OLED+984 oferuje dekodowanie i przetwarzanie formatu Dolby Atmos najnowszej generacji dla przestrzennego dźwięku, co w połączeniu z czterostronnym systemem Ambilight zapewnia podczas seansu wrażenia na najwyższym poziomie.

OLED+934 – jeszcze lepsza jakość dźwięku dzięki Dolby Atmos

Model OLED+934, który będzie dostępny na rynku od początku września 2019 r. w rozmiarach 55” i 65”, posiada oddzielny głośnik łączący się z minimalistycznym metalowym ramieniem, tworząc razem podstawę telewizora. Podobnie jak w przypadku OLED+984 istnieje opcja montażu obu elementów na ścianie.

Obudowa głośnika została wykonana z grubościennego tworzywa ABS wzmocnionego włóknem szklanym i pokryta jest tkaniną firmy Kvadrat. Aby uniknąć niepożądanego rezonansu, konstrukcję usztywniono wewnętrznymi żeberkami, co pozwoliło dodatkowo na zamontowanie mocniejszego głośnika i uzyskanie w ten sposób dwukrotnie większych możliwości systemu audio niż w OLED+903.

Obok czterech 30-milimetrowych głośników średniotonowych, dwóch oddzielnych tytanowych głośników wysokotonowych 19 mm oraz centralnie zamontowanego 80-milimetrowego subwoofera z portem Flowport, model OLED+934 – jako pierwszy telewizor marki Philips zgodny ze specyfikacją 2.1.2 Dolby Atmos – posiada również dwa 50-milimetrowe skierowane ku górze głośniki Dolby Atmos. Zapewnia to dodatkową skalę dźwięku oraz głębię podczas seansów filmowych, grania w gry czy oglądania transmisji sportowych.

OLED+934 automatycznie rozpoznaje i dekoduje treści Dolby Atmos, a w przypadku odtwarzania materiałów bez tego formatu telewizor pozwala na upmixing materiałów do jakości Dolby w ramach trybu filmowego dostępnego w ustawieniach.

Trójstronna technologia Philips Ambilight doskonale współgra z nowoczesnym systemem audio, tworząc idealne połączenie zapewniające jeszcze lepsze wrażenia podczas oglądania filmów i grania w gry.