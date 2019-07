Nowe urządzenia Smart Home będą komunikować się również za pomocą Bluetooth

Bluetooth i Zigbee prawdopodobnie nie będą ze sobą konkurować.

Bluetooth może nie być pierwszą technologią bezprzewodową, jaka przychodzi konsumentom do głowy w kwestiach obsługi urządzeń Smart Home takich, jak na przykład inteligentne żarówki, ale może się to zmienić już w niedalekiej przyszłości.

W chwili obecnej większość tego typu urządzeń korzysta z bezprzewodowego standardu Zigbee, ale niedługo Bluetooth może przejąć tą rolę.

Źródło: techhive

Technologia Zigbee została stworzona specjalnie na potrzeby inteligentnych urządzeń Smart Home. Charakteryzuje się niewielkim poborem energii oraz niskimi prędkościami przesyłu danych. Zasięg wynosi maksymalnie 100 metrów, a całość działa w sieciach bezprzewodowych typu Mesh. W 2016 roku wprowadzono specyfikacje Zigbee 3.0.

Analitycy Bluetooth SIG (Special Interest Group) wykazują w swoim raporcie, że dostawy urządzeń do oświetlenia mieszkaniowego wyposażonych w technologie Bluetooth wrosną czterokrotnie w ciągu pięciu najbliższych lat.

W zeszłym miesiącu ogłoszono, że inteligentne żarówki Philips Hue firmy Signify będą zawierać zarówno technologię Bluetooth, jak i odbiornik Zigbee, co może mieć nie małe konsekwencje dla rynku inteligentnego oświetlenia, ponieważ technologia Bluetooth nie wymaga żadnych dodatkowych elementów.

Zastosowanie zarówno Zigbee, jak i Bluetooth w nowych urządzeniach Philips może oznaczać, że w przyszłości technologie te będą się uzupełniać, co jest świetną wiadomością dla potencjalnych kupujących.

Zigbee vs Bluetooth? To nie najlepsze porównanie

Dotychczas konsumenci mieli do czynienia z trudnym wyborem przy wybieraniu inteligentnych żarówek. Mogli zdecydować się na więcej funkcji, co wiązało się ze sporo wyższym wydatkiem lub kupić tańsze urządzenia pozbawione wielu opcji.

W przypadku wyboru Zigbee możliwości jest bardzo wiele. Możesz dowolnie konfigurować i ustawiać inteligentne oświetlenie według własnych potrzeb. Nie ma najmniejszego problemu z ustawianiem harmonogramów pracy, włączaniem lub wyłączaniem urządzeń, gdy znajdujesz się poza domem, a nawet podłączaniem ich do innych urządzeń Smart Home w obrębie Twojego domu. Jest tylko jeden problem - Zigbee wymaga dodatkowego urządzenia mostkowego, które umożliwi Ci podłączenie oświetlenia do sieci Wi-Fi. Będzie Cię to kosztować nieco ponad 200 zł.

Źródło: zigbee

Bluetooth sprawia, że inteligentne oświetlenie z tą technologią wydaje się kuszące, ponieważ do pracy nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń. Również proces konfiguracji jest dużo mniej zaawansowany. Wystarczy, że zainstalujesz i uruchomisz odpowiednią aplikację na telefonie lub tablecie i już możesz zarządzać inteligentnym oświetleniem. Z drugiej strony musisz się znajdować w pobliżu oświetlenia - najczęściej w tym samym pokoju, aby móc nim zarządzać. Rezygnujesz także z możliwości podłączania do ekosystemu innych urządzeń takich, jak alarmu czy dodatkowych czujników.

Na rynku możesz spotkać także urządzenia wyposażone w łączność bezprzewodową Wi-Fi, ale LIFX oraz TP-Link to jedyne duże firmy, które zdecydowały się na produkcję tego rodzaju urządzeń. Ich ekosystem jest dużo mniej rozbudowany od np. Philips Hue.

Na jaki więc protokół powinieneś się zdecydować? Do niedawna kupujący inteligentne oświetlenie musieli pominąć wielu znanych producentów podczas zakupu, ponieważ ich urządzenia nie obsługiwały wybranego protokołu. Osoby, które chciały szybkiej i prostej konfiguracji nie mogły wybrać rozwiązania Philips Hue, ponieważ wymaga ono dodatkowych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania. Z drugiej strony na rynku nie było wielu alternatyw wykorzystujących inne protokoły, które pozwoliłyby na stworzenie ekosystemu w obrębie całego domu.

Już niedługo wybór może stać się o wiele prostszy. Obecnie jeżeli na poważnie myślisz o implementacji systemu inteligentnego oświetlenia w obrębie całego domu możesz zdecydować się na rozwiązanie korzystające z Zigbee. Centralka pozwoli Ci kompleksowo zarządzań każdą inteligentną żarówką/lampą w obrębie Twojego domu. Jeżeli nie potrzebujesz kompleksowego rozwiązania możesz zdecydować się na zakup urządzenia wyposażonego w Bluetooth i zarządzać nim bezpośrednio z telefonu/tabletu z zainstalowana odpowiednią aplikacją.

W przyszłości możliwe, że będziesz mógł zakupić urządzenie posiadające zarówno Zigbee, jak i Bluetooth. Oznacza to, że na początku możesz łączyć się z nim przy pomocy Bluetooth, a jeżeli w przyszłości będziesz chciał rozbudować system oświetlenia w obrębie większej ilości pomieszczeń będziesz mógł kupić centralkę i wykorzystać Zigbee.