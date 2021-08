Nowe urządzenia Xiaomi i świetne promocje z okazji premiery!

Dzisiaj odbyła się premiera nowych urządzeń Xiaomi i z tej okazji przygotowano specjalne promocje! Sprawdzamy ceny w przedsprzedaży.

Dzisiaj swoją premierę online miały nowe urządzenia od Xiaomi: Xiaomi Router AX9000, hulajnoga Mi Electric Scooter 3 oraz słuchawki Redmi Buds 3 Pro i Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Z tej okazji będzie można kupić je taniej do momentu rozpoczęcia oficjalnej sprzedaży. Urządzenia będą tańsze przez 24 godziny lub do wyczerpania zapasów. Po zakończeniu sprzedaży promocyjnej, 1 września o 10:30 produkty wracają do swoich domyślnych cen.

Przedsprzedaż premierowych urządzeń Xiaomi:

Hulajnoga Mi Electric Scooter 3 za 1999 z ł (oficjalna cena 2099 zł)

za ł (oficjalna cena 2099 zł) Router AX9000 za 1099 zł (oficjalna cena 1299 zł)

za (oficjalna cena 1299 zł) Mi True Wireless Earphones 2 Pro za 399 zł (oficjalna cena 449 zł)

za (oficjalna cena 449 zł) Słuchawki Redmi Buds 3 Pro za 249 zł (oficjalna cena 299 zł)

Promocja obowiązuje w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl. Dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może się różnić.

