Nowe urządzenie marki Xiaomi to coś, czego potrzebuje każdy z nas

Nowość od Xiaomi – wystarczy ładować raz na rok, ma aż 15 różnych wariantów działania i przydatne funkcje dodatkowe. O czym mowa? Już wyjaśniam.

Przedstawiamy nowość od marki Xiaomi – elektryczna szczoteczka do zębów, która wznosi higienę jamy ustnej na wyższy poziom. Kto raz użyje takiego gadżetu, ten prawdopodobnie nie wróci już do tradycyjnej szczoteczki manualnej.

Co nowego można jeszcze zaproponować klientom szukającym nowoczesnego sprzętu do szczotkowania zębów? Też zadawałam sobie to pytanie. Postanowiłam więc przyjrzeć się bliżej tej nowej szczoteczce sonicznej XIAOMI Nandme.

XIAOMI Nandme – szczoteczka soniczna na miarę XXI w.

Jeśli szukasz efektywnej szczoteczki do zębów, która potrafi dokładnie je czyścić, nie wymaga częstego ładowania, a dodatkowo została wyposażona w ciekawe, przydatne funkcje - z pewnością zainteresuje cię ta nowość marki Xiaomi. Co potrafi ten model?

Bateria, która wytrzyma cały rok. Zastosowany w tej szczoteczce akumulator o pojemności 12600 mAh pozwala na ładowanie jej zaledwie raz na 365 dni (przy założeniu, że zęby szczotkujemy 2 razy dziennie).

Zastosowany w tej szczoteczce pozwala na ładowanie jej zaledwie (przy założeniu, że zęby szczotkujemy 2 razy dziennie). 5 trybów do wyboru. Użytkownik ma do wyboru 5 różnych trybów czyszczenia zębów : delikatny, czysty, jasna biel, polerowanie, masaż. Każdy z nich można dodatkowo dostosować, wybierając jeden z 3 poziomów intensywności (silny, umiarkowany, delikatny).

Użytkownik ma do wyboru : delikatny, czysty, jasna biel, polerowanie, masaż. Każdy z nich można dodatkowo dostosować, wybierając (silny, umiarkowany, delikatny). Wibracje soniczne o wysokiej częstotliwości. Producent zadbał o obroty na poziomie 41 000 na minutę . To wyjątkowa wydajność. Dzięki tym wibracjom pasta jest sprawnie mieszana z wodą, co pozwala na szybkie wytworzenie piany łatwo docierającej do szczelin międzyzębowych.

Producent zadbał o . To wyjątkowa wydajność. Dzięki tym wibracjom pasta jest sprawnie mieszana z wodą, co pozwala na łatwo docierającej do szczelin międzyzębowych. 12 nasadek w zestawie. Wraz ze szczoteczką otrzymujemy 12 różnych nasadek , o różnym stopniu twardości. Nie musimy się więc obawiać zbyt szybkiego zużycia końcówek. Zestaw ma wystarczyć na 3 lata użytkowania sprzętu.

Wraz ze szczoteczką otrzymujemy , o różnym stopniu twardości. Nie musimy się więc obawiać zbyt szybkiego zużycia końcówek. Zestaw użytkowania sprzętu. 3-letnia gwarancja. Producent zapewnia, że bierze odpowiedzialność za sprzęt przez 3 lata od chwili zakupu .

Producent zapewnia, że bierze odpowiedzialność za sprzęt . Włosie DuPont. Szczoteczka posiada włosie, które ma być szczególnie delikatne dla dziąseł , a jednocześnie odpowiednio twarde, by usuwać zanieczyszczenia z powierzchni zębów. Dzięki falistemu kształtowi szczoteczki , czyszczenie jamy ustnej ma być efektywne i dokładne.

Szczoteczka posiada włosie, które ma być , a jednocześnie z powierzchni zębów. Dzięki , czyszczenie jamy ustnej ma być efektywne i dokładne. Wodoodporność. Szczoteczka jest przystosowana do kontaktu z wodą. Może zostać zanurzona na głębokość do 1 m przez nawet 30 minut . To informacja przydatna szczególnie dla tych osób, które lubią myć zęby podczas brania prysznica.

Szczoteczka jest przystosowana do kontaktu z wodą. Może zostać . To informacja przydatna szczególnie dla tych osób, które lubią myć zęby podczas brania prysznica. 2-minutowy timer. Jak wiemy, szczotkowanie zębów powinno trwać odpowiednio długo. Teraz dopilnuje tego również szczoteczka, która odmierza czas pracy. Dodatkowo, urządzenie co 30 sekund przypomina o konieczności zmiany czyszczonego fragmentu jamy ustnej.

Jak widać, szczoteczka do zębów może być zarówno estetycznie wykonana, jak i bardzo funkcjonalna. Tu jednak najbardziej podoba mi się rzadkie ładowanie baterii – taką szczoteczkę wygodnie jest zabrać w podróż bez obawy, że rozładuje się w najmniej spodziewanym momencie. Nikt przecież nie lubi wozić ze sobą dodatkowych ładowarek. Jeśli więc porównać wynik 365 dni do kilkunastu lub kilkudziesięciu w typowych szczoteczkach elektrycznych, jest to naprawdę imponująca długość działania.

Podsumowując, to naprawdę nowoczesny produkt, który można mieć za ok. 180 zł (wariant z mniejszym zapasem końcówek kosztuje ok. 135 zł) – za tyle można kupić XIAOMI Nandme pod tym linkiem z kodem rabatowym AGDPL3.

